الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أنتونيلي يفوز بلقب سباق جائزة الفورمولا-1 في الصين

15 مارس 2026 13:36

 

برلين (د ب أ)
فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي بسباق الجائزة الكبرى الصيني، بعدما انطلق من مركز الانطلاق الأول، ليصبح ثاني أصغر سائق يفوز بسباق في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، في ثنائية أخرى لمرسيدس في الفوز بالمركزين الأول والثاني، بينما لم يتمكن فريق مكلارين من بدء السباق في يوم أحد كارثي لأبطال العالم.
وحقق أنتونيلي انتصاره الأول في سباقه الـ26، متفوقاً على زميله بالفريق جورج راسل وثنائي فيراري البريطاني لويس هامتيلون، وتشارلز لوكلير، من موناكو. وأصبح أنتونيلي أصغر سائق يحصد مركز الانطلاق الأول أمس السبت بعمر 19 عاماً و201 يوم، والآن أصبح ثاني أصغر سائق يفوز بسباق، خلف ماكس فيرستابن، الذي كان يبلغ 18 عاماً و228 يوماً عندما فاز في إسبانيا قبل 10 أعوام.
واستمر فريق مرسيدس في هيمنته المبكرة على الموسم، في أعقاب تغييرات جذرية في القوانين، بعد فوز راسل على أنتونيلي الأسبوع الماضي في أستراليا. وتواجد هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، على منصة التتويج للمرة الأولى منذ انضمامه لفريق فيراري من مرسيدس العام الماضي.
وكان فريق مكلارين خارج السباق، حتى قبل أن يبدأ. ولم يتمكن بطل العالم لاندو نوريس من الوصول لشبكة الانطلاق ولم يتمكن الفريق من حل مشكلة إلكترونية بالسبارة حالت دون مشاركته في السباق.
وتم دفع سيارة زميله بالفريق أوسكار بياستري للمرأب قبل أقل من 10 دقائق من لفّة التشكيل. وحتى الآن لم يشارك بياستري في أي سباق هذا الموسم، لأنه تعرّض لحادث أثناء توجّهه إلى الشبكة الأسبوع الماضي في أستراليا.
ولم يتمكن أيضاً أليكس ألبون، سائق وليامز، وجابرييل بورتوليتو، سائق أودي، من بدء السباق في شنغهاي، فيما اضطر الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، للانسحاب مع تبقّي 10 لفات في يوم محبط آخر لبطل العالم أربع مرات.

 

