ألكاراز يسقط من الطابق الثاني عشر في بطولة إنديان ويلز



كاليفورنيا (أ ب)

ألحق الروسي دانييل ميدفيديف الخسارة الأولى بالإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الأول، هذا العام، بعدما تغلّب عليه 6/ 3 و7/ 6 ليتأهل لنهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس.

ويلتقي ميدفيديف، المصنف الحادي عشر في البطولة، مع الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الثاني في البطولة.

وكان سينر تغلّب على أليكسندر زفيريف 6/ 2 و6/ 4، وكان ألكاراز حقق الفوز في 16 مباراة متتالية هذا العام، بما في ذلك تتويجه بلقبَي أستراليا المفتوحة وقطر المفتوحة. ولكن ميدفيديف أوقف احتمالية إقامة مباراة نهائية بين ألكاراز وسينر.

وكان ميدفيديف خسر آخر أربع مباريات له أمام ألكاراز، بما في ذلك الخسارة في نهائي إنديان ويلز 2024 وكان هذا أول انتصار لميدفيديف على ألكاراز منذ فوزه في الدور قبل النهائي ببطولة أميركا المفتوحة 2023، وتغلّب سينر على زفيريف في مباراة استمرت ساعة و23 دقيقة.

وسجّل سينر ست ضربات إرسال ساحقة ضد زفيريف المصنّف الرابع. ولم يخسر ميدفيديف ولا سينر في أي مجموعة خلال هذه البطولة. وفاز سينر بآخر ثلاث مباريات له أمام ميدفيديف، بما في ذلك الفوز في دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة 2024.

وفي نهائي منافسات زوجي السيدات، فازت تايلور تاونسيند وكاترينا سينياكوفا على آنا دانيلينا وألكساندرا كرونتيش 7/ 6 و6/ 4، وبات هذا اللقب هو الأول في إنديان ويلز لتاونسيند والثاني لسينياكوفا. وكانت سينياكوفا قد فازت باللقب أيضاً في عام 2023 مع زميلتها باربورا كريتشيكوفا. وفي نهائي زوجي الرجال، فاز جويدو أنديروزي ومانويل جوينارد على آرثر ريندركنش وفالنتين فاشيرو 7/ 6 و6/ 3.

وفي منافسات الزوجي المختلط، فاز الزوجي المكون من بليندا بنتشيتش وفلافيو كوبولي على جابريلا دابروفسكي ولوييد جلاسبول 6/ 3 و2/ 6 و10/ 7.