«كلاسيكو الإمارات» يتصدر الجولة 20 لـ «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتصدر «كلاسيكو الإمارات» المرتقب بين الوحدة وضيفه العين واجهة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حيث تقام القمة مساء الثلاثاء على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وتنطلق الجولة في التاسعة والنصف مساء الغد بمباراتين تجمعان دبا مع شباب الأهلي، والجزيرة مع خورفكان، على أن تتواصل بعد غدٍ بلقاءي الوحدة والعين، وكلباء والشارقة، وتُختتم الأربعاء بمواجهات عجمان وبني ياس، والنصر والبطائح، والوصل والظفرة.

وتخطف مواجهة «الكلاسيكو» بين الوحدة الرابع برصيد 34 نقطة، وضيفه العين المتصدر بـ47 نقطة، الأنظار في ظل الصراع الفني والرقمي بين الفريقين هذا الموسم، حيث يتصدر التوجولي لابا كودجو مهاجم العين قائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً، متقدماً على السوري عمر خربين مهاجم الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 14 هدفاً.

ولا تقتصر المنافسة على التهديف، إذ يتصدر الصربي دوسان تاديتش لاعب الوحدة قائمة صانعي الأهداف برصيد 9 تمريرات حاسمة، متفوقاً على الباراجوياني أليخاندرو كاكو لاعب العين الذي صنع 7 أهداف.

وتزيد نتيجة التعادل 2-2 في مباراة الدور الأول من حالة الترقب للمواجهة المرتقبة، التي ستكون الثانية بين الفريقين هذا الموسم، قبل أن يلتقيا مجدداً في قمة ثالثة على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. تاريخياً، التقى الفريقان في 33 مباراة بدوري المحترفين، حقق خلالها العين 16 انتصاراً، مقابل 10 للوحدة، فيما حضر التعادل في 7 مباريات.

وبعيداً عن أجواء «الكلاسيكو» يسعى شباب الأهلي الوصيف برصيد 46 نقطة لاستعادة الصدارة، ولو مؤقتاً، عندما يحلّ ضيفاً على دبا الأخير برصيد 14 نقطة. وكان «الفرسان» قد استعادوا توازنهم بفوز كبير على كلباء 5-1 في الجولة الماضية، بعد تعادلين متتاليين أمام الوصل والوحدة.

وتشير الأرقام إلى أفضلية واضحة لشباب الأهلي في مواجهاته أمام دبا، بعدما فاز في 11 مباراة من أصل 13 مواجهة سابقة في دوري المحترفين، مقابل فوز وحيد لدبا وتعادل واحد.

وفي المباراة الثانية مساء الغد، يستضيف الجزيرة الثالث برصيد 34 نقطة ضيفه خورفكان التاسع برصيد 20 نقطة، حيث يسعى «فخر أبوظبي» إلى تثبيت موقعه في المركز الثالث، وتحقيق دفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، المقررة يوم 21 مارس الجاري على استاد هزاع بن زايد.

في المقابل، يتطلع خورفكان إلى استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة في آخر أربع مباريات، والابتعاد عن منطقة صراع الهبوط التي تهدد عدداً من الفرق في النصف الثاني من جدول الترتيب.

مباريات الغد

دبا – شباب الأهلي، 21:30

الجزيرة – خورفكان، 21:30

الثلاثاء 17 مارس

الوحدة – العين، 21:30

كلباء – الشارقة، 21:30

الأربعاء 18 مارس

عجمان – بني ياس، 21:30

النصر – البطائح، 21:30

الوصل – الظفرة، 21:30