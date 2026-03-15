طموح «الزعيم» يواجه ردة فعل «العنابي» في «كلاسيكو العشرين»



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار في الجولة العشرين من دوري أدنوك للمحترفين إلى استاد آل نهيان مساء بعد غد الثلاثاء، حيث يستضيف الوحدة غريمه التقليدي العين في مواجهة تحمل كل ملامح «الكلاسيكو»، ليس فقط لقيمة الفريقين التاريخية، بل لأن نتيجتها قد ترسم ملامح الصراع على القمة في الأسابيع المقبلة من الموسم.

ويدخل العين اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه المباشر شباب الأهلي، ما يمنح المواجهة حساسية مضاعفة، إذ يسعى «الزعيم» إلى الحفاظ على موقعه في القمة ومواصلة موسمه الاستثنائي الذي لم يتعرض خلاله لأي خسارة حتى الآن، ويطمح الفريق العيناوي إلى العودة من معقل الوحدة بالعلامة الكاملة، في خطوة قد تعزّز حظوظه في الابتعاد بالصدارة ومواصلة مسيرة الاستقرار الفني التي تميّز بها هذا الموسم.

ويستند العين إلى منظومة جماعية متماسكة وأرقام دفاعية وهجومية لافتة، كان آخرها معادلة حصيلته من الشباك النظيفة التي حققها في الموسم الماضي، بعدما وصل هذا الموسم إلى المباراة الثامنة بشباك نظيفة خلال أول 19 جولة، وهو الرقم ذاته الذي حققه في 26 مباراة كاملة في الموسم السابق. هذا التحسن الدفاعي يعكس حالة التوازن التي يعيشها الفريق، ويمنحه أفضلية إضافية قبل مواجهة من هذا النوع.

وفي المقابل، يدخل الوحدة اللقاء وهو تحت ضغط استعادة التوازن بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام بني ياس، وهي نتيجة لم تكن متوقعة، لكن مباريات القمم غالباً ما تحمل طابعاً مختلفاً، خصوصاً عندما تقام على أرض الوحدة وأمام جماهيره، وهو ما يجعل الفريق مرشحاً لتقديم رد فعل قوي يعيد الثقة ويصحح المسار.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية في ظل تاريخ طويل من التنافس بين الفريقين، فقد التقى الوحدة والعين في 33 مباراة ضمن دوري المحترفين، يتفوق خلالها العين بتحقيقه 16 انتصاراً، مقابل 10 انتصارات للوحدة، بينما انتهت 7 مواجهات بالتعادل، كما سجّل العين 50 هدفاً في شباك الوحدة، مقابل 32 هدفاً للعنابي، ما يعكس تفوقاً هجومياً واضحاً للزعيم في تاريخ هذه المواجهات.

ومع ذلك، فإن المواجهات الأخيرة تمنح الوحدة جرعة معنوية قبل هذه القمة، إذ لم يتمكن العين من تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات جمعته بالوحدة في الدوري، بعدما تعادل مرة وخسر مرتين. ورغم ذلك، لم يسبق للعين أن فشل في الفوز خلال أربع مباريات متتالية أمام الوحدة في دوري المحترفين، وهو رقم يمنح اللقاء بعداً تاريخياً إضافياً.

ومن الناحية الفردية، يبرز اسم التوجولي كودجو لابا كأحد أبرز نجوم هذا الكلاسيكو، بعدما ساهم في 25 هدفاً خلال 24 مباراة ديربي أمام الوحدة والجزيرة، مسجّلاً 21 هدفاً وصانعاً أربعة أخرى، كما يتصدر قائمة هدافي مواجهات الفريقين في دوري المحترفين برصيد سبعة أهداف. في المقابل، يمثّل السوري عمر خربين أحد أبرز أسلحة الوحدة الهجومية، بعدما سجّل سبعة أهداف في 11 مباراة أمام العين.

وكل هذه المعطيات تجعل قمة آل نهيان واحدة من أكثر مباريات الموسم ترقُّباً، بين عينٍ تبحث عن تثبيت أقدامها في الصدارة، ووحدةٍ يسعى إلى استعادة هيبته وإشعال سباق القمة من جديد.