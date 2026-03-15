لغة الأرقام.. مَنْ يحسم قمة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج اليوم؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف ليفربول فريق توتنهام المتعثّر، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، فهل يستطيع إيجور تيودور إنهاء بدايته الكارثية مع توتنهام؟

ولا تزال شبكة «أوبتا» ترجّح بقاء توتنهام في الدوري الممتاز، بنسبة 81.9%، لكن مع تبقّي 9 مباريات، وبعد سلسلة هزائم تاريخية، بات الفريق غارقا في صراع الهبوط. وهو الفريق الوحيد في البريميرليج الذي لم يحقق أي فوز في عام 2026، وتُرجِّح شبكة «أوبتا» فوز ليفربول بنسبة 65.1%، فيما تبلغ نسبة فوز توتنهام بنسبة 16.1%، وتبلغ احتمالية التعادل 18.8%.

وتاريخيا لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة من آخر 31 مباراة له على أرضه في الدوري أمام توتنهام (21 فوزاً و9 تعادلات)، ولم يُهزم في 14 مباراة (10 انتصارات و4 تعادلات) منذ خسارته 2-0 في مايو 2011.

وفي المقابل، لم يَفُز توتنهام إلا في مباراة واحدة من آخر 16 مباراة له في الدوري أمام ليفربول (3 تعادلات و12 خسارة)، وخسر آخر 4 مباريات متتالية منذ فوزه 2-1 على أرضه في سبتمبر 2023.

وفاز فريق المدرب آرني سلوت 2-1 على ملعب توتنهام في مباراة الذهاب في ديسمبر الماضي، وتُعدّ مباراة ليفربول وتوتنهام الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج، حيث بلغ مجموع الأهداف 209 أهداف. سجّل ليفربول 127 هدفاً منها، ولم يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة ضد أي فريق آخر في البطولة سوى ليفربول نفسه (131 هدفاً ضد نيوكاسل).

لكن الوضع كارثي بكل معنى الكلمة، حيث خسر توتنهام آخر 6 مباريات له في جميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة هزائم في تاريخ النادي. وخسر إيجور تودور جميع مبارياته الأربع منذ توليه المسؤولية خلفاً لتوماس فرانك، وهي أسوأ بداية لأي مدرب في تاريخ توتنهام.

ولم يحقق توتنهام أي فوز في 11 مباراة متتالية في الدوري، وخسر جميع مبارياته الخمس الأخيرة، ولم يتعرض لأكثر من 6 هزائم متتالية في تاريخه في الدوري إلا في فبراير 1994 (7 هزائم) ونوفمبر 2004 (6 هزائم).

وبينما يعاني ليفربول للوصول إلى مستويات المواسم السابقة، إلا أنه لا يزال ينافس بقوة على أحد المراكز الأربعة الأولى، وسيحظى بدعم جماهيره في ملعب أنفيلد.

ورغم ذلك، حصد توتنهام 19 نقطة من أصل 29 في الدوري هذا الموسم خارج أرضه، بنسبة 66%. في تاريخ البطولة، لم يسبق أن حصد سوى إيبسويتش، موسم 2024-2025 (68% - 15/22) وكريستال بالاس، موسم 1997-1998 (67% - 22/33) نسبة أكبر من النقاط خارج أرضهم.

وخسر ليفربول 9 مباريات في الدوري هذا الموسم، وهو عدد يفوق مجموع هزائمه في موسمي 2023-2024 (4 هزائم) و2024-2025 (4 هزائم) مجتمعين (8 هزائم). آخر مرة تلقّى فيها الريدز أكثر من 10 هزائم في موسم واحد كانت في موسم 2015-2016 (10 هزائم)، وهزم ليفربول 5 مباريات في الدوري هذا الموسم بسبب أهداف في الدقيقة +90، وهو أكبر عدد من الهزائم لفريق في موسم واحد.