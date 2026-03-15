إنه «برشلونة 2007».. جيل يامال يتفوق على جيل ميسي



معتز الشامي (أبوظبي)

يصنع جيل مواليد 2007 في برشلونة التاريخ بالفعل، حيث يقود هذا الجيل الجديد من اللاعبين كلٌّ من، لامين يامال، ومارك بيرنال، وباو كوبارسي، وانضم إليهم مؤخراً تشافي إسبارت، وجوفري تورنتس.

ويحتفل هذا الجيل هذا العام بعامهم 19 عاماً، وقد وجدوا أنفسهم جميعاً الآن في الفريق الأول، بعد انطلاق مسيرتهم في صفوف شباب النادي «أكاديمية لاماسيا» في سنٍّ مبكرة جداً.

وكان تشافي إسبارت آخر من انضم للفريق الأول، لكنه التحق بأكاديمية لاماسيا كلاعب في فئة «تحت 10 سنوات»، بينما انضم كوبارسي لاحقاً، في فئة «تحت 12 سنة»، وكان مارك بيرنال أحد أصغر لاعبي جيل 2007 الذين انضموا إلى أكاديمية برشلونة للشباب. بدأ لاعب خط الوسط مسيرته مع برشلونة ضمن فئة «تحت 8 سنوات».

وفي الموسم الماضي، وضع هانسي فليك ثقة كبيرة فيه، لكن إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب، ففي النصف الثاني من موسم 2025-2026، يتطور بيرنال بثبات ويضطلع بدور أكبر. أما لامين يامال، فقد انضم إلى برشلونة وهو في السابعة من عمره فقط.

فيما يعتبر كل من كوبارسي، ولامين يامال، ومارك بيرنال 3 لاعبين أساسيين لا غنى عنهم في الفريق الأول، ويحدثون فرقاً حقيقياً. ويُعزى انسجامهم القوي على أرض الملعب إلى سنوات طويلة من اللعب معاً.

وانضم إليهم الآن لاعبان آخران من جيل 2007، جوفري تورنتس وتشافي إسبارت. تورنتس، الذي انضم للفريق كلاعب شاب، خاض مباراته الأولى ضد مايوركا، بينما شارك إسبارت لأول مرة الثلاثاء الماضي في نيوكاسل، بينما لا يتردد هانسي فليك في منح الفرص للاعبين الشباب، ودائماً ما يشيد بالعمل المنجز في كرة القدم للشباب. وقد أبدى إعجابه بالأكاديمية منذ لحظة وصوله.

فيما قد تفوّق جيل 2007 بالفعل على جيل 1987 الأسطوري، الذي ضم سيسك فابريجاس، جيرارد بيكيه، وليونيل ميسي. لعب الثلاثة معاً في فرق الشباب، ضمن فريق صنع التاريخ بفوزه بجميع البطولات التي شارك فيها دون هزيمة واحدة، ومع ذلك، لم ينجح سوى هؤلاء الثلاثة في حجز مكان لهم في الفريق الأول. أما بقية الفريق، فلم يحققوا أي نجاح يُذكر في الكامب نو. والآن، يبدو أن برشلونة الحالي والمستقبلي سيعرف بتاريخ ميلاده الجديد وهو 2007.