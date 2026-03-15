سباقا الفورمولا-1 في البحرين والسعودية لن يقاما في أبريل



دبي (الاتحاد)

أصدر الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بياناً أعلن فيه أن سباقات جائزة البحرين الكبرى وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا-1 لن تقام في أبريل، وجاء في البيان: «بعد دراسات متأنية، ونظراً للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، لن تقام سباقات جائزة البحرين الكبرى وجائزة السعودية الكبرى في أبريل 2026، وبينما تم الأخذ بعين الاعتبار عدة بدائل، تقرر في نهاية المطاف عدم إجراء أي تغييرات في أبريل. كما لن تقام جولات بطولة الفورمولا 2 والفورمولا 3 والفورمولا 1 أكاديمي في مواعيدها المقررة، وقد تم اتخاذ هذا القرار بالتشاور الكامل مع مجموعة الفورمولا -1، والمنظمين المحليين، والأندية الأعضاء في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: يضع الاتحاد الدولي للسيارات دائماً سلامة ورفاهية مجتمعنا وزملائنا في المقام الأول. وبعد دراسة متأنية، اتخذنا هذا القرار مع وضع هذه المسؤولية نصب أعيننا، ما زلنا نأمل في الهدوء والأمان والعودة السريعة للاستقرار في المنطقة.

واختتم قائلاً: تعتبر مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أهمّ ركائز موسم سباقاتنا، ونتطلع إلى العودة إليهما حالما تسمح الظروف بذلك. ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر للمنظمين وشركائنا وزملائنا في جميع أنحاء البطولة على نهجهم التعاوني والبناء الذي أفضى إلى هذا القرار.

من جانبه قال ستيفانو دومينيكالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفورمولا -1 ومديرها التنفيذي: «على الرغم من صعوبة هذا القرار، إلا أنه بكل أسف القرار الصائب في هذه المرحلة نظراً للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الاتحاد الدولي للسيارات ومنظمينا الرائعين على دعمهم وتفهمهم التام، إذ كانوا يتطلعون إلى استضافتنا بحماسهم المعهود. ونحن متشوقون للعودة إليهم حالما تسمح لنا الظروف بذلك».

وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: ندعم قرار الفورمولا 1- دعماً كاملاً، ونحن ممتنون لهم وللاتحاد الدولي للسيارات على دعمهم وشراكتهم الدائمة، ونتطلع إلى الترحيب بالجماهير من جميع أنحاء العالم في البحرين عند عودة سباقات الفورمولا -1.

وأضاف: بالنيابة عن جميع العاملين في حلبة البحرين الدولية، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لكل من خصص وقته لإرسال رسائل الدعم والتشجيع إلى مجتمع الفورمولا-1.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لرياضة السيارات: يحترم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قرار الفورمولا -1 بشأن جدول سباقات عام 2026.

وأضاف: كان المشجعون في جميع أنحاء المملكة يتطلعون مجدداً إلى سباق جائزة السعودية الكبرى الذي سيقام في جدة في أبريل المقبل، ولكننا نتفهم الاعتبارات الكامنة وراء هذا القرار، ونؤكد استمرار شراكتنا الوثيقة مع الفورمولا -1.