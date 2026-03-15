«شغب لا يعكس الشغف».. فيديو «إنستجرام» يثير أزمة في البريميرليج

لندن (د ب أ)

تحقق شرطة المملكة المتحدة في ادعاءات ثيرنو باري، مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، بأن بعض أصدقائه تم «الهجوم عليهم» خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أرسنال صفر/ 2 على ملعب الإمارات.

ونشر باري، الذي شارك في الدقيقة 69، مقطع فيديو على «إنستجرام» يظهر فيه شجار في المدرجات، وكتب عليه: «مثل هذا السلوك غير مقبول في الملعب. أجلب أصدقائي للاستمتاع بمباراة، ولا يحدث هذا بسبب بعض الأشخاص المزعجين».

وأضاف: «ينبغي أن تكون كرة القدم مكاناً يشعر فيه الجميع بالأمان والاحترام. مثل هذا السلوك ليس له مكان في اللعبة وهو ببساطة غير مقبول في كرة القدم. وأكد: «أصدقائي والأشخاص الذي تم الاعتداء عليهم تعيّن أن تتم مرافقتهم من قبل أفراد الأمن التابعين لنادي أرسنال، بالإضافة إلى الشرطة، بسبب مخاوف من انتقام مشجعينا».

ونشرت شرطة ميرسيسايد على حسابها المخصص لمتابعة أمور إيفرتون على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «على علم بالفيديوهات المتداولة على الإنترنت حول شجار في مدرج الضيوف قرب نهاية مباراة أرسنال وإيفرتون. نحن نتعاون مع شرطة لندن للتحقيق في الأمر».

أعلن نادي إيفرتون أنه سيستعرض ملابسات الحادث ويتعاون مع السلطات. وذكر بيان للنادي: «السلوك العنيف أو الشغب غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له في كرة القدم. لا يعكس الشغف والدعم المخلص الذي يحصل عليه إيفرتون داخل وخارج ملعبه». وأكد: «سيعمل النادي مع الجهات المختصة لتحديد الوقائع واتخاذ أي إجراءات مناسبة».