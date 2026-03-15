مانشستر يونايتد ينفرد بالمركز الثالث في الدوري الإنجليزي



مانشستر (د ب أ)

عزز مانشستر يونايتد حظوظه في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وانفرد مانشستر يونايتد بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة العريقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاسيميرو بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 53، لكن سرعان ما أحرز روس باركلي هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة.64 ولم يهنأ لاعبو أستون فيلا بالتعادل كثيرا، بعدما أحرز البرازيلي ماثيوس كونيا الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 71، فيما تكفل المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة مباغتة أمام نيوكاسل يونايتد في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام أستون فيلا، الذي بقي في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبات أستون فيلا مهدداً بفقدان المركز الرابع حال فوز ليفربول على ضيفه توتنهام هوتسبر في وقت لاحق مساء اليوم بنفس المرحلة، حيث سيتساوى مع الفريق الأحمر في ذات الرصيد، لكن حامل لقب المسابقة سوف يتفوق عليه بفارق الأهداف.