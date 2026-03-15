الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«هاتريك» رافينيا يقود برشلونة لاكتساح إشبيلية في الدوري الإسباني

15 مارس 2026 21:32

 

مدريد (د ب أ)
عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه إشبيلية 5 2/ اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين، في مباراة شهدت تالقا لافتا للبرازيلي رافينيا الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك). بدأ المهرجان التهديفي مبكرا عن طريق رافينيا الذي نجح في ترجمة ركلتي جزاء في الدقيقتين التاسعة و21، قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الثالث في الدقيقة 38.
وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الإسباني إيدالينو إيبا ماييه «أوسو» هدفا لإشبيلية. وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة هيمنته المطلقة، حيث عاد رافينيا ليبصم على الـ «هاتريك» الشخصي له بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 51، قبل أن يختتم البرتغالي جواو كانسيلو الخماسية في الدقيقة 60 ثم أحرز جبريل سو الهدف الثاني لإشبيلية في الوقت بدل الضائع.
ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 70 نقطة ليستعيد فارق النقاط الأربع التي تفصله عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي تغلب على إلتشي 4- 1 أمس السبت، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

أخبار ذات صلة
إنه «برشلونة 2007».. جيل يامال يتفوق على جيل ميسي
ليفاندوفسكي عن الانتقال إلى يوفنتوس: جنوى فاوضني في 2010!

وسجل برشلونة فوزه الرابع على التوالي والثالث والعشرين خلال الموسم مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.
ويأتي هذا الانتصار قبل ثلاثة أيام فقط من المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا في إنجلترا بهدف لمثله.

آخر الأخبار
مطار بغداد الدولي
الأخبار العالمية
العراق: 5 إصابات في قصف استهدف مطار بغداد
اليوم 23:52
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
الرياضة
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
اليوم 23:48
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
الرياضة
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
اليوم 23:45
آثار قصف على مبنى في قندهار
الأخبار العالمية
باكستان تعلن قصف مواقع عسكرية في أفغانستان
اليوم 23:23
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع كينيا وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات
اليوم 23:16
