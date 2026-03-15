«هاتريك» رافينيا يقود برشلونة لاكتساح إشبيلية في الدوري الإسباني

مدريد (د ب أ)

عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه إشبيلية 5 2/ اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين، في مباراة شهدت تالقا لافتا للبرازيلي رافينيا الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك). بدأ المهرجان التهديفي مبكرا عن طريق رافينيا الذي نجح في ترجمة ركلتي جزاء في الدقيقتين التاسعة و21، قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الإسباني إيدالينو إيبا ماييه «أوسو» هدفا لإشبيلية. وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة هيمنته المطلقة، حيث عاد رافينيا ليبصم على الـ «هاتريك» الشخصي له بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 51، قبل أن يختتم البرتغالي جواو كانسيلو الخماسية في الدقيقة 60 ثم أحرز جبريل سو الهدف الثاني لإشبيلية في الوقت بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 70 نقطة ليستعيد فارق النقاط الأربع التي تفصله عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، الذي تغلب على إلتشي 4- 1 أمس السبت، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل برشلونة فوزه الرابع على التوالي والثالث والعشرين خلال الموسم مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.

ويأتي هذا الانتصار قبل ثلاثة أيام فقط من المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا في إنجلترا بهدف لمثله.