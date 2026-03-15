مبابي يعود إلى التمارين الجماعية مع ريال مدريد



مدريد (أ ف ب)



عاد المهاجم الفرنسي لريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، الغائب منذ أواخر فبراير بسبب التواء في الركبة اليسرى، إلى التمارين الجماعية الأحد قبل يومين من إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي.

وكان مدرب الفريق ألفارو أربيلوا قد أعلن في مؤتمر صحفي السبت، مشاركة مبابي الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي، في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال في 25 فبراير.

ويعود أفضل هدّاف في صفوف الفريق الملكي، صاحب 38 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات، إلى قائمة الفريق في الرحلة إلى مانشستر، من دون ضمان مشاركته أساسياً؛ نظراً لتقدّم ريال 3-0 ذهابا.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يمنح أربيلوا مهاجمه الفرنسي بعض الدقائق تمهيداً للديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل في الدوري.

وفي حال تعافيه الكامل من الإصابة، ينتظر أن يلتحق قائد منتخب فرنسا بالمعسكر الدولي المقبل (23-30 مارس)، والذي يخوض خلاله فريق ديدييه ديشان مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة، قبل أقل من ثلاثة أشهر على مونديال 2026.