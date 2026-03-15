انطلاقة قوية لمنافسات النسخة الـ14 لدوري قفز الحواجز



دبي (وام)

انطلقت أمس منافسات قفز الحواجز ضمن النسخة الـ 14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بمشاركة كبيرة ومنافسة قوية للفرسان والفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة، على حواجز 145 سم في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

تقام المنافسة بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية الدوري، وتتضمن 8 منافسات يستضيفها نادي دبي للفروسية بمركز الإمارات للفروسية.

تضمنت منافسات أمس 4 فعاليات بمواصفات المرحلتين الخاصة، بإدارة الكوادر التحكيمية والفنية، ويمثلها حسام زميت من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والحكم الدولي حسن موسى الهنائي رئيس لجنة التحكيم، والدولي يوسف المحمودي مسؤول تصاميم مسارات المنافسات.

تشارك في المنافسة خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، على حواجز الـ ( 105 ـ 120) سم، وفرسان المستوى الثاني على حواجز الـ120 سم، والفرسان من فئة الشباب على حواجز الـ130 سم، وفرسان المستوى الأول على حواجز الـ135 سم في منافسة المرحلتين الخاصة، وعلى حواجز الـ145 سم في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.