الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاقة قوية لمنافسات النسخة الـ14 لدوري قفز الحواجز
15 مارس 2026 22:15


دبي (وام)
انطلقت أمس منافسات قفز الحواجز ضمن النسخة الـ 14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بمشاركة كبيرة ومنافسة قوية للفرسان والفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة، على حواجز 145 سم في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.
تقام المنافسة بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية الدوري، وتتضمن 8 منافسات يستضيفها نادي دبي للفروسية بمركز الإمارات للفروسية.
تضمنت منافسات أمس 4 فعاليات بمواصفات المرحلتين الخاصة، بإدارة الكوادر التحكيمية والفنية، ويمثلها حسام زميت من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والحكم الدولي حسن موسى الهنائي رئيس لجنة التحكيم، والدولي يوسف المحمودي مسؤول تصاميم مسارات المنافسات.
تشارك في المنافسة خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، على حواجز الـ ( 105 ـ 120) سم، وفرسان المستوى الثاني على حواجز الـ120 سم، والفرسان من فئة الشباب على حواجز الـ130 سم، وفرسان المستوى الأول على حواجز الـ135 سم في منافسة المرحلتين الخاصة، وعلى حواجز الـ145 سم في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©