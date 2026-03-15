الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توتنهام يفرض تعادلاً قاتلاً على ليفربول في الدوري الإنجليزي

توتنهام يفرض تعادلاً قاتلاً على ليفربول في الدوري الإنجليزي
15 مارس 2026 22:43

 

لندن (د ب أ)
أضاع ليفربول فرصة محققة للتقدم للمركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وفرط ليفربول في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة العريقة.
وعلى ملعب آنفيلد، بادر المجري دومينيك سوبوسلاي بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 18، غير أن البرازيلي ريتشارليسون منح التعادل لتوتنهام في الدقيقة 90، ليوقف سلسلة هزائم الفريق اللندني، التي عانى منها منذ فترة ليست بالقصيرة، ويعاقب الفريق المضيف على إضاعته العديد من الفرص المحققة طوال المباراة.
وشهدت المباراة جلوس النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، قبل أن يقرر الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق الأحمر، الدفع به في الدقيقة 64.
بتلك النتيجة، أصبح في جعبة ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع.
في المقابل، رفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة، ليصبح في المركز السادس عشر، بفارق نقطة فقط أمام مراكز الهبوط. وكانت المباراة بمثابة البروفة الأخيرة للفريقين، قبل مباراتيهما المرتقبتين في دوري الأبطال، حيث يستعد ليفربول لملاقاة ضيفه جالطة سراي التركي، فيما يلعب توتنهام مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 للبطولة القارية.
وكان ليفربول خسر صفر / 1 أمام الفريق التركي في جولة الذهاب، التي شهدت خسارة قاسية لتوتنهام 2 / 5 أمام أتلتيكو.

أخبار ذات صلة
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
تقنية «فار» تحرم نوتينجهام من الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي
ليفربول
محمد صلاح
أرني سلوت
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
مطار بغداد الدولي
الأخبار العالمية
العراق: 5 إصابات في قصف استهدف مطار بغداد
اليوم 23:52
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
الرياضة
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا
اليوم 23:48
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
الرياضة
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
اليوم 23:45
آثار قصف على مبنى في قندهار
الأخبار العالمية
باكستان تعلن قصف مواقع عسكرية في أفغانستان
اليوم 23:23
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع كينيا وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات
اليوم 23:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©