توتنهام يفرض تعادلاً قاتلاً على ليفربول في الدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

أضاع ليفربول فرصة محققة للتقدم للمركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفرط ليفربول في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة العريقة.

وعلى ملعب آنفيلد، بادر المجري دومينيك سوبوسلاي بالتسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 18، غير أن البرازيلي ريتشارليسون منح التعادل لتوتنهام في الدقيقة 90، ليوقف سلسلة هزائم الفريق اللندني، التي عانى منها منذ فترة ليست بالقصيرة، ويعاقب الفريق المضيف على إضاعته العديد من الفرص المحققة طوال المباراة.

وشهدت المباراة جلوس النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، قبل أن يقرر الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق الأحمر، الدفع به في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع.

في المقابل، رفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة، ليصبح في المركز السادس عشر، بفارق نقطة فقط أمام مراكز الهبوط. وكانت المباراة بمثابة البروفة الأخيرة للفريقين، قبل مباراتيهما المرتقبتين في دوري الأبطال، حيث يستعد ليفربول لملاقاة ضيفه جالطة سراي التركي، فيما يلعب توتنهام مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 للبطولة القارية.

وكان ليفربول خسر صفر / 1 أمام الفريق التركي في جولة الذهاب، التي شهدت خسارة قاسية لتوتنهام 2 / 5 أمام أتلتيكو.