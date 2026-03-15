ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة



ميامي (رويترز)



أعلن منظمو بطولة ميامي المفتوحة ​للتنس اليوم الأحد أن نوفاك ديوكوفيتش انسحب من المشاركة بسبب ⁠إصابة في الكتف اليمنى، وشارك ديوكوفيتش (38 ​عاماً) قبل أيام ​في ‌بطولة إنديان ⁠ويلز، ​حيث حول حامل اللقب جاك دريبر تأخره بمجموعة أمام الصربي إلى الفوز ‌يوم الأربعاء الماضي.

كذلك شارك ديوكوفيتش في ‌منافسات الزوجي بالبطولة إلى جانب ستيفانوس تيتيباس، لكنه خرج ​من الدور الثاني.

وأحرز ديوكوفيتش، الحائز 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، لقب ميامي ست ‌مرات ويشكل اللاعب ​الأكثر نجاحاً في منافسات الرجال بتاريخ البطولة.

وبانسحابه، يفقد ديوكوفيتش فرصة لإحراز ​اللقب ‌السابع ⁠في البطولة ‌التي وصل ‌إلى دورها النهائي في العام الماضي ⁠قبل أن يخسر أمام النجم الصاعد ​التشيكي جاكوب منسيك.

وتنطلق منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة ميامي يوم الأربعاء المقبل، بينما تبدأ تصفياتها اعتباراً ​من غد الاثنين.