ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة

ميامي (رويترز)
أعلن منظمو بطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم الأحد أن نوفاك ديوكوفيتش انسحب من المشاركة بسبب إصابة في الكتف اليمنى، وشارك ديوكوفيتش (38 عاماً) قبل أيام في بطولة إنديان ويلز، حيث حول حامل اللقب جاك دريبر تأخره بمجموعة أمام الصربي إلى الفوز يوم الأربعاء الماضي.
كذلك شارك ديوكوفيتش في منافسات الزوجي بالبطولة إلى جانب ستيفانوس تيتيباس، لكنه خرج من الدور الثاني.
وأحرز ديوكوفيتش، الحائز 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، لقب ميامي ست مرات ويشكل اللاعب الأكثر نجاحاً في منافسات الرجال بتاريخ البطولة.
وبانسحابه، يفقد ديوكوفيتش فرصة لإحراز اللقب السابع في البطولة التي وصل إلى دورها النهائي في العام الماضي قبل أن يخسر أمام النجم الصاعد التشيكي جاكوب منسيك.
وتنطلق منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة ميامي يوم الأربعاء المقبل، بينما تبدأ تصفياتها اعتباراً من غد الاثنين.