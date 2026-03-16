«الفيفا» يعتمد يوسف الزعابي وعبدالمجيد النمر محاضرين للمدربين

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوسف الزعابي، وعبدالمجيد النمر، ضمن قائمة محاضري المدربين، بعد اجتيازهما بنجاح دبلوم محاضري المدربين الذي أقيم خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يناير 2026.

وشهد برنامج الدبلوم مشاركة 20 عنصراً يمثّلون عدداً من الاتحادات الأعضاء في قارة آسيا، بينهم: الإمارات والبحرين والعراق وقطر والكويت ولبنان وعُمان.

وأُقيمت الدورة عبر خمس مراحل، حيث خُصصت المرحلتان الأولى والرابعة للتعلم عن بُعد، وتضمنت محاضرات نظرية ركزّت على أحدث أساليب إعداد وتطوير المدربين، بهدف رفع جودة تعليم المدربين حول العالم، وتوحيد المعايير الفنية في التدريب. فيما أقيمت المرحلة الثانية في مملكة البحرين، وشملت مناقشات ومحاضرات نظرية وعملية.

واستضافت دبي المرحلة الثالثة، وشهدت إجراء اختبارات عملية بشكل فردي للمحاضرين الإماراتيين المشاركين في هذا البرنامج، واختُتمت الدورة بالمرحلة الخامسة، وأجريت خلالها الاختبارات النهائية لجميع المشاركين، واستضافها نادي النصر بدبي.