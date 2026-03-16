«الفيفا» يعتمد يوسف الزعابي وعبدالمجيد النمر محاضرين للمدربين

16 مارس 2026 04:40

دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوسف الزعابي، وعبدالمجيد النمر، ضمن قائمة محاضري المدربين، بعد اجتيازهما بنجاح دبلوم محاضري المدربين الذي أقيم خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يناير 2026.
وشهد برنامج الدبلوم مشاركة 20 عنصراً يمثّلون عدداً من الاتحادات الأعضاء في قارة آسيا، بينهم: الإمارات والبحرين والعراق وقطر والكويت ولبنان وعُمان.
وأُقيمت الدورة عبر خمس مراحل، حيث خُصصت المرحلتان الأولى والرابعة للتعلم عن بُعد، وتضمنت محاضرات نظرية ركزّت على أحدث أساليب إعداد وتطوير المدربين، بهدف رفع جودة تعليم المدربين حول العالم، وتوحيد المعايير الفنية في التدريب. فيما أقيمت المرحلة الثانية في مملكة البحرين، وشملت مناقشات ومحاضرات نظرية وعملية.
واستضافت دبي المرحلة الثالثة، وشهدت إجراء اختبارات عملية بشكل فردي للمحاضرين الإماراتيين المشاركين في هذا البرنامج، واختُتمت الدورة بالمرحلة الخامسة، وأجريت خلالها الاختبارات النهائية لجميع المشاركين، واستضافها نادي النصر بدبي.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
يوسف الزعابي
الإمارات
البحرين
العراق
قطر
الكويت
لبنان
عُمان
سلطنة عُمان
آخر الأخبار
قوافل مساعدات إماراتية محمّلة بإمدادات إغاثية تدخل قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توسِّع جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة
اليوم 04:43
أشخاص يسيرون بموقع غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن نسمح لإيران بأن تهدد الشرق الأوسط مجدداً
اليوم 04:43
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني السافر على دول المنطقة
اليوم 04:43
سودانيون يجلسون وسط بقايا حريق اندلع في مخيم للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية يمهد لإنهاء الصراع
اليوم 04:43
سيارة متضررة قرب مبنى متضرر في أعقاب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: لا محادثات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
اليوم 04:42
