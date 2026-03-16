«كيبو ميساكي» تخطف الأضواء في ختام جبل علي

«كيبو ميساكي» في طريقها إلى لقب الشوط السادس (من المصدر)
16 مارس 2026 04:40

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أسدل أمس الستار على موسم سباقات مضمار جبل علي، وخطفت الفرس «كيبو ميساكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأضواء في السباق الختامي الذي تألف من 7 أشوط، بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية التي رصدت للمهرجان 576.000 درهم، برعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وجاء فوز «كيبو ميساكي»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو في الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 76.000 درهم.
وخطفت المهرة الرمادية «كي تي النعامة» لخالد سالمين ثيبان، بإشراف محمد المحروقي وقيادة عبد العزيز البلوشي، فوزاً صعباً والذي جاء في اللحظات الأخيرة في الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 4 سنوات فقط (إنتاج محلي)، على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50.000 درهم.
وسيطر «أشوان» للشيخ عبد العزيز النعيمي، بإشراف بوبات سيمار وقيادة راي داوسون، ببراعة على مجريات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر.
وقدم «الليث ثندر» لمالكه الليث للسباقات بإشراف مصبح المهيري وقيادة ريتشارد مولن عرضاً توج به جهوده للفوز بالشوط الثالث لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة. وأكد «رشوان» لآر آر آر بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي أفضليته بتحقيق الفوز في مشاركته الرابعة فقط والتي جاءت في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب «كأس كينلاند». وأكد «زاندفورت» لأبوبكر إقدورا بإشراف بوبات سيمار «ثلاثية»، وقيادة تاج أوشي «ثنائية»، حسن ترشيحه بفوز لافت بالشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80 - 105) من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب كأس كينلاند.
وكان مسك الختام «يوفراج» لفايبهاف شاه بإشراف دووج واتسون وقيادة ادري دو فريز في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب «كأس تاترسالز»، وقيمة جائزته 100.000 درهم.

نجاح مميز

أعرب محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي عن سعادته البالغة بالصورة المشرفة التي قدمها المضمار الأصفر خلال الموسم 2025 - 2026 واعتبره ناجحاً بامتياز، وتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار بمناسبة ختام موسم السباقات، وقال: «مضت الأيام سريعاً، ونجح المضمار العائلي في تنظيم سباقاته بكل اقتدار، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقد أتممنا المهمة بنجاح بالغ، فخرجنا بموسم رائع للغاية».

