بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتخطى حاجز 10 آلاف مشارك

تجاوز عدد المشاركين في بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، أكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية، وسط نجاح مُبهر مع اقتراب النسخة الأولى من الختام يوم غدٍ، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

وبحسب المنظمين، جاء الإقبال واسعاً على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، وارتفعت قوائم المسجلين من 5 آلاف رياضي لتتجاوز ضعف هذا العدد بأكثر من 10 آلاف مشارك من الجنسين، حيث ضمت البطولة 16 لعبة في أكبر تجمع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل.

وأكد محمد حسين الشاطري، مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المشاركة في البطولة وصل إلى أقصى قدر ممكن من المجتمع، وهو الهدف الذي تم وضعه من خلال تنوع المسابقات الفردية والجماعية، ما ساهم في الوصول إلى أكثر من 10 آلاف مشارك في رقم يرفع سقف الطموحات والمسؤولية للنسخ المقبلة.

وشهدت البطولة، أمس الأول، تتويج فريق «رجال حفيت» بلقب كرة الطائرة الشاطئية، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق خورفكان بمجموعتين دون مقابل، في مواجهة جاءت مجرياتها مثيرة ومتقاربة بين الفريقين، فيما حصد فريق «إم أي إتش» المركز الثالث بعد فوزه على فريق المغيرة بمجموعتين دون رد.

وعبّر نجوم فريق رجال حفيت عن سعادتهم بالتتويج بهذا اللقب، وقال اللاعب محمد الظاهري: «شاركنا في البطولة منذ البداية؛ بهدف المنافسة على اللقب، الأمر الذي نجحنا في تحقيقه رقم قوة المنافسة والفرق المشاركة في البطولة».

وأضاف: «قدّمنا أداء جيداً على مستوى الطموح أهّلنا لحصد اللقب، التركيز كان عالياً، والتوفيق من نصيبنا، بشكل عام البطولة شارك فيها فرق ولاعبون يشاركون في الدوري المحلي، وهناك أجانب ومواطنون على مستوى عالٍ، جميع المباريات لم تقل عن مستوى المباراة النهائية، ونتمنى استمرار هذه المسابقة في النسخ المقبلة».

من جانبه، قال البرازيلي رينان، لاعب فريق رجال حفيت: شعرت بالانبهار بروعة الحدث والمنافسات في هذه البطولة، وتابع: «أفتخر بالمشاركة في البطولة في هذه الدولة الرائعة، أشارك لأول مرة في هذه المنافسات، ووجدنا التنظيم على مستوى متميز، والمنافسة كانت قوية بين لاعبين محترفين وهواة في المسابقة».

وشهدت البطولة، أمس الأول، انطلاق منافسات البادل لفئة المحترفين، والتي تشهد مشاركة 40 لاعباً في 10 فرق، من مختلف الجنسيات، وسط حضور بارز لمحترفي الأرجنتين وإسبانيا الدولتين الرائدتين في هذه الرياضة.



موعد مع الكيك بوكسينج

تترقب البطولة اليوم ختام منافسات محترفي الكيك البوكسينج، لتسدل الستار على أسبوع من المنافسات المتميزة التي قدّمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بإقامة منافسات ممتدة للفئات السنية، وصولاً للمحترفين، حيث تحظى المسابقة بإقبال جماهيري كبير. فيما تصل منافسات الكريكت إلى الدور نصف النهائي اليوم، حيث ارتفعت المستويات التنافسية بين الفرق المشاركة، إلى جانب الحضور والمتابعة الخاصة من الجالية الآسيوية لهذه المسابقة.