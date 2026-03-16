الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدراجات» بطل سباق «تيرينو-أدرياتيكو» في إيطاليا

«الإمارات للدراجات» بطل سباق «تيرينو-أدرياتيكو» في إيطاليا
16 مارس 2026 11:30


توسكانا (وام)
توج المكسيكي ديل تورو، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، بطلاً لسباق تيرينو-أدرياتيكو 2026 في إيطاليا، بعد اختتام المرحلة السابعة والأخيرة اليوم، متصدراً الترتيب العام للسباق.
وأنهى ديل تورو السباق مستفيداً من الدعم الكبير الذي قدمه له زملاؤه في الفريق خلال المرحلة الأخيرة.
ورغم تعرضه لحادث سقوط قبل نحو 90 كيلومتراً من خط النهاية، إلا أنه تمكن من العودة سريعاً إلى الدراجة ومواصلة السباق، ليصل بأمان إلى خط النهاية ويحافظ على صدارة الترتيب العام.
وامتدت المرحلة الأخيرة لمسافة 142 كيلومتراً من تشيفيتانوفا ماركي إلى سان بينيديتو دل ترونتو، وانتهت بسباق سرعة جماعي فاز به الإيطالي جوناثان ميلان.
أما ديل تورو فقد أنهى المرحلة ضمن المجموعة الرئيسية ليحسم اللقب رسمياً، وقال ديل تورو: «هذا الفوز مميز جداً بالنسبة لي وللفريق.. سباق تيرينو-أدرياتيكو من أهم السباقات في الروزنامة الدولية، والفوز به يعني لي الكثير».
وأضاف: «الفريق دعمني كثيراً في الصعود ومواجهة الرياح، وكذلك في الوصول بأمان إلى خط النهاية رغم الحادث. من دون دعمهم لم يكن ذلك ممكناً».

