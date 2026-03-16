آشلي كول يبدأ أول محطة للعمل كمدير فني مع تشيزينا الإيطالي

روما (د ب أ)

تعاقد نادي تشيزينا أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم مع آشلي كول ليكون مديراً فنياً للفريق. ويبقى تشيزينا أول محطة لكول نجم آرسنال وتشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق للعمل كمدير فني، علما بأنه بدأ مسيرته التدريبية منذ اعتزاله في 2019.

وسبق أن عمل آشلي كول مساعدا مع فرانك لامبارد في أندية ديربي كاونتي وتشيلسي وإيفرتون، ومساعدا لواين روني في برمنجهام، بالإضافة إلى عمله في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتواجد في الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن آشلي كول انتقل بشكل مفاجئ ليعمل مديراً فنياً لفريق تشيزينا الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ليتولى المسؤولية خلفا للمدرب ميشيل ميجاني الذي أقيل من منصبه، السبت.

وأضافت أن كول وقع عقدا قصيرا ينتهي في يونيو مع خيار التمديد وفقا لشروط معينة. وقال النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي «يسعدنا الترحيب بالمدرب آشلي كول لقيادة الفريق الأول، ونرحب بجهازه المعاون في تشيزينا، ونتمنى لهم التوفيق في هذه التجربة الجديدة».

وسيعمل جاك ميجير المدرب السابق لأكاديمية تشيلسي، مساعدا لآشلي كول في النادي الإيطالي.