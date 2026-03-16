الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب روما يعلق على طرد ويسلي: «اللقطة لم تكن مثالية على الإطلاق»

16 مارس 2026 11:00

 

روما (د ب أ)
أبدى جيانبييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، غضبه لطرد لاعب الفريق ويسلي في مواجهة كومو والتي انتهت بخسارة روما 2/1، امس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتعرض ويسلي للطرد في الدقيقة 64، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين، وجاءت الهزيمة لتجمد رصيده عند 51 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف كومو الرابع.
وبدا جاسبريني غاضبا من الطرد الذي تسبب في نقص صفوف فريقه وتعرضه للهزيمة أمام كومو. وقال جاسبريني في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن»: «لقد رأيت لقطة ويسلي، ولا جدوى من التعليق على تلك الظاهرة لقد انتشر التمثيل في كرة القدم».
وأضاف: «لسوء الحظ كانت تلك اللحظة حاسمة للمباراة، مثلما كان الأمر في هدف التعادل الذي سجله كومو». وتابع جاسبريني: «لقد دافعنا بشكل جيد لكن في تلك اللحظة لم نكن جيدين على الإطلاق، نتحمل بعض من المسؤولية لكن تلك اللقطة لم تكن مثالية على الإطلاق».

ميلان.. خطوة إلى الخلف في الدوري الإيطالي
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة بالباهية أسفر عن مقتل شخص
أبوظبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والسياحة
أسعار الذهب تتراجع 0.2%
أسعار الذهب تتراجع 0.2%
استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بعد تعليق مؤقت
