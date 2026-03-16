سابالينكا تثأر من ريباكينا وتربح 1.5 مليون دولار

واشنطن (د ب أ)

توجت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة إنديان ويلز للأساتذة، للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية. وحققت سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، فوزا ثأريا على الكازاخية إيلينا ريباكينا بنتيجة 3 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (8 / 6)، امس الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت على الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة.

وبعد خسارة المجموعة الأولى وكسر إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية، بدا على وجه سابالينكا اليأس والإحباط، قبل أن تتمكن من قلب الطاولة على منافستها في مواجهة ماراثونية.

وتمكنت سابالينكا من الثأر لخسارتها أمام ريباكينا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، وكذلك خسارتها أمام اللاعبة الكازاخية أيضا في نهائي إنديان ويلز عام 2023.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، أنقذت سابالينكا ست نقاط كسر إرسال متتالية، ثم تصدت لنقطة حاسمة ضدها، محققة فوزا سيخلد كواحد من أفضل النهائيات في تاريخ البطولة.

وستعود سابالينكا إلى ديارها بكأس البطولة الكريستالي وجائزة المركز الأول، التي تزيد عن مليون ونصف المليون دولار، لكن تأكيد قدرتها على الفوز في مباريات نهائية صعبة، سواء لعالم التنس أو لنفسها، قد يكون أكثر قيمة.

ويبلغ سجل سابالينكا الآن 17 فوزا مقابل هزيمة واحدة في مشوارها هذا العام، متضمنا لقب بطولة بريسبان، ووصافة بطولة أستراليا. ويعد هذا هو التتويج العاشر للنجمة البيلاروسية 27 عاما في مسابقات الأساتذة لفئة الـ1000 نقطة، علما بأنها خسرت 4 نهائيات من قبل في هذه الفئة الممتازة من المنافسات.

وكانت سابالينكا خسر نهائي النسخة الماضية للمسابقة أمام الروسية ميرا أندريفا، لكن الحظ ابتسم لها هذه المرة بفوزها على ريباكينا.