«دبي لكرة السلة» يكتسح «كرفينا زفيزدا» في الدوري الأدرياتيكي



علي معالي (أبوظبي)

قدّم فريق دبي لكرة السلة واحداً من أقوى عروضه هذا الموسم، ليحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 114 مقابل 91 على فريق «كرفينا زفيزدا»، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأدرياتيكي في سراييفو، مسجّلاً أعلى عدد من النقاط له هذا الموسم حتى الآن أمام أحد عمالقة كرة السلة في صربيا، وواصل فريق دبي إظهار قوته الهجومية اللافتة، حيث فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الربع الأول وحافظ على إيقاعه طوال المباراة أمام أكثر من 5 آلاف مشجّع في صالة زيترا.

واستهل الفريق المباراة بقوة كبيرة، مسجّلاً 37 نقطة خلال الدقائق العشر الأولى ليتقدم بنتيجة 37-25. وساهمت الدقة في التصويب والانسيابية في الأداء الهجومي في منح فريق دبي أفضلية مبكرة، مع تألق دجنان موسى في قيادة التسجيل في بداية اللقاء، ورغم محاولة فريق كرفينا زفيزدا تقليص الفارق مع بداية الربع الثاني، استعاد فريق دبي سريعاً سيطرته على مجريات المباراة بفضل الأداء الهجومي المتوازن والضغط الدفاعي المتزايد، ليوسّع الفارق تدريجياً ويُنهي الشوط الأول متقدماً 63-43.

وبعد الاستراحة، واصل فريق دبي هيمنته على المباراة، حيث وسّع الفارق إلى 30 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يدخل الدقائق العشر الأخيرة متقدّماً بفارق مريح بلغ 90-63، ومع حسم النتيجة عملياً، حافظ الفريق على نسقه الهجومي في الدقائق الختامية، متجاوزاً حاجز 100 نقطة قبل خمس دقائق من النهاية، ليؤكد فوزه الكبير بنتيجة 114-91.

وشهدت المباراة أداءً جماعياً مميزاً، حيث أنهى ستة لاعبين من فريق دبي اللقاء بأرقام مزدوجة في التسجيل، وتصدَّر دواين بايكون قائمة المسجلين برصيد 21 نقطة، تلاه دجنان موسى بـ 18 نقطة، بينما أضاف مفيوندو كابينجيلي 15 نقطة، وسجّل كوستا كونديتش 14 نقطة، وحقق فيليب بيتروشيف 13 نقطة، فيما أنهى ديفيس بيرتانس اللقاء بـ11 نقطة.

ويتطلع فريق دبي لكرة السلة الآن إلى التحدي المقبل، حيث يتوجه إلى بلجراد لمواجهة حامل لقب الدوري الأدرياتيكي فريق بارتيزان، ضمن منافسات اليوروليج.

وأكد يوريكا جوليماتس، المدير الفني للفريق، أهمية الأداء الذي يقدمه الفريق، وقال: «كل انتصار وكل لعبة نقدّمها هي من أجل الإمارات، ومن أجل مدينة دبي، ومن أجل جماهيرنا، وكما نقول دائماً: مدينة واحدة، فريق واحد، كل ما نقوم به هو من أجل دبي».