29 مارس موعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اليد



دبي (الاتحاد)

وجّه اتحاد اليد الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2025-2026، المقرر عقده يوم الأحد 29 مارس المقبل، في مسرح مبنى اللجنة الأولمبية الإماراتية، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، واعتماد التقريرين الإداري والفني للموسم الرياضي 2024-2025، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للاتحاد لعام 2025، ومناقشة برامج وأنشطة الاتحاد المستقبلية لعام 2026.

كما يشمل الاجتماع مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأندية الأعضاء وفق المدة القانونية المحددة في النظام الأساسي للاتحاد، مع ضرورة ترشيح ممثلين عن كل نادٍ لحضور الاجتماع، على أن يكون أحدهما فقط صاحب حق التصويت، وإرفاق صورة من الهوية الإماراتية سارية المفعول.

وأكد المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، تقديره لتعاون الأندية الأعضاء وحرصها الدائم على دعم مسيرة كرة اليد الإماراتية وتطوير اللعبة.