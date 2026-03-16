الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

29 مارس موعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اليد

29 مارس موعد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اليد
16 مارس 2026 14:00

 
دبي (الاتحاد)

وجّه اتحاد اليد الدعوة إلى الأندية الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2025-2026، المقرر عقده يوم الأحد 29 مارس المقبل، في مسرح مبنى اللجنة الأولمبية الإماراتية، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، واعتماد التقريرين الإداري والفني للموسم الرياضي 2024-2025، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي للاتحاد لعام 2025، ومناقشة برامج وأنشطة الاتحاد المستقبلية لعام 2026.
كما يشمل الاجتماع مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأندية الأعضاء وفق المدة القانونية المحددة في النظام الأساسي للاتحاد، مع ضرورة ترشيح ممثلين عن كل نادٍ لحضور الاجتماع، على أن يكون أحدهما فقط صاحب حق التصويت، وإرفاق صورة من الهوية الإماراتية سارية المفعول.
وأكد المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، تقديره لتعاون الأندية الأعضاء وحرصها الدائم على دعم مسيرة كرة اليد الإماراتية وتطوير اللعبة.

كرة اليد
اتحاد اليد والأندية
اتحاد اليد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©