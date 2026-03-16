«دبي لأصحاب الهمم»: 130 مليون مشاهدة على وسائل التواصل



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن رقم قياسي، بتسجيل 130 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي لفعالياته، خلال 3 أشهر «ديسمبر 2025 إلى فبراير 2026»، وأثنى مجلس الإدارة خلال اجتماعه الدوري، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على النقلة النوعية والتطور المهني للمنظومة الإعلامية بالنادي، عبر تحقيق رسالتها في تجسيد مرتكزاته الاستراتيجية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف في أُطرها ودورها إلى إيصال الرسالة الإعلامية، بما يتماشى مع رؤية النادي لإسعاد أصحاب الهمم، من خلال تمكينهم رياضياً وثقافياً واجتماعياً بطرق إبداعية ومبتكرة، ورفع مستوى التوعية في المجتمع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضّلة لأصحاب الهمم ونموذج رائد في تمكينهم وبناء مجتمع شامل ومستدام.

يُذكر أن مشاهدات الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي - ديسمبر 2025» تخطت حاجز الـ 400 مليون مشاهدة على غير منصات التواصل الاجتماعي للنادي.

واطّلع المجلس على ما تحقق خلال النسخة الحالية للمهرجان الرمضاني بمشاركة واسعة، تزامنا مع «عام الأسرة 2026»، والذي اشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية ومسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم والمجلس الرمضاني وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

كما اطّلع على استعدادات فرق النادي المختلفة للمعسكرات والمشاركات الخارجية المقبلة.

وتابع المجلس سير الخطة الاستراتيجية للنادي ومؤشرات الأداء، آملاً استدامة مسيرة النجاحات لتحقيق الأهداف المنشودة.