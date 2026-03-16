ريباكينا تقفز لوصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

برلين (د ب أ)

قفزت الكازاخية إيليانا ريباكينا للمركز الثاني في التصنيف العالمي، الصادر اليوم الاثنين من قِبل الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات. وتمكنت ريباكينا من احتلال المركز الثاني، وإزاحة البولندية إيجا شفيونتيك التي تراجعت للمركز الثالث، بعدما وصلت لنهائي بطولة إنديان ويلز.

وخسرت ريباكينا المباراة النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا بنتيجة 6/ 3 و3/ 6 و6/7، في الوقت نفسه حافظت سابالينكا على صدارة التصنيف برصيد 11025 بعدما تُوِّجت بلقب بطولة إنديان ويلز. وحافظت الأميركيات كوكو جوف وجيسيكا بيجولا وأماندا أنيسيموفا على المراكز من الرابع إلى السادس على الترتيب. كما حافظت الإيطالية جاسمين باوليني على المركز السابع برصيد 4232 نقطة.

وتراجعت الروسية ميرا أندريفا مركزين دفعة واحدة لتحتل المركز العاشر بعد أن كانت في المركز الثامن. وقفزت الأوكرانية يلينا سفيتولينا مركزاً لتحتل المركز الثامن برصيد 4020 نقطة، فيما احتلت الكندية فيكتوريا مبوكو المركز التاسع برصيد 3351، وكانت الأسترالية تاليا جيبسون هي أكثر لاعبة تقدمت في التصنيف العالمي، حيث تقدمت 44 مركزاً دفعة واحدة، لتتواجد في المركز 68 عالمياً، متفوقة على لاعبات أمثال البرازيلية بياتريس حداد مايا وويوليا بوتنيتسيف وإيفا ليز. فيما كانت الأميركية دانيلي كولينز أكثر لاعبة تراجعت في التصنيف، حيت تراجعت 21 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز 99 عالمياً.