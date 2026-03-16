مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد في مواجهة سيتي



مدريد (أ ب)

عاد كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لقائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي غداً الثلاثاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ولم يلعب المهاجم الفرنسي منذ 21 فبراير الماضي بسبب مشكلة في الركبة. وغاب مبابي عن خمس مباريات في كافة المسابقات، بما في ذلك الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

واختير مبابي ضمن قائمة ضمت 26 لاعباً أعلنها النادي اليوم الاثنين. وضمت أيضاً القائمة جود بيلينجهام، الذي يتغيب عن الفريق منذ الأول من فبراير بسبب إصابة في الفخذ. ويعقد ألفارو أربيولا، المدير الفني للريال، المؤتمر الصحفي لفريق في وقت لاحق من اليوم وربما يوضح ما إذا كان مبابي وبيلينجهام في حالة جيدة بما يكفي للمشاركة في المباراة منذ البداية من عدمه.