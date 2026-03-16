5 لاعبين يتواجدون في «التوب 10» لبطولة «ذا بلايرز» للجولف



دبي (الاتحاد)

تألق لاعبو جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، في منافسات بطولة «ذا بلايرز» الأميركية، بحلول 5 منهم ضمن قائمة العشرة الأوائل في منافسات البطولة التي تُعد من الأبرز على روزنامة الموسم، ويبلغ إجمالي جوائزها المالية 25 مليون دولار.

وتضم منافسات الجولف العالمية 4 بطولات جولف كبرى يشار لها بـ «الجراند سلام»، ولطالما كانت هذه البطولة التي تقام في فلوريدا، تحمل المسمى الشرفي بالبطولة الكبرى الخامسة، وذلك بالنظر لقيمة الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، كما أنها تشهد مشاركة أفضل 50 لاعباً في التصنيف الدولي لمحترفي الجولف من بين عدد آخر من أفضل لاعبي الجولف في العالم في الوقت الحالي.

وحسم الأميركي كاميرون يونج اللقب بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، فيما جاءت أفضل خمس نتائج للاعبي جولة دي بي ورلد، وجميعهم من أعضاء الفريق الأوروبي في كأس رايدر، بتواجد الإنجليزي مات فيتزباتريك في وصافة الترتيب برصيد 12 ضربة تحت المعدل، والأسكتلندي روبرت ماكنتاير في المركز الرابع برصيد 10 ضربات تحت المعدل، والسويدي لودفيج أبيرج في المركز الخامس برصيد 9 ضربات تحت المعدل، وكل من الإنجليزي تومي فليتوود، المقيم في الإمارات، والنمساوي سيب شتراكا في المركز الثامن برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وتتواصل منافسات جولة دي بي ورلد الأسبوع المقبل، بانطلاق البطولة الثالثة عشرة هذا الموسم، والتي تعلن بداية «السلة الآسيوية»، وهي بطولة هاينين كلاسيك الصينية.

ومن المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى «السباق إلى دبي»، بإقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.

وتقام التصفيات الختامية في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.