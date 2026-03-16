«الفرسان» يتصدر و«العميد» في وصافة «بلاي أوف» لدوري السلة

16 مارس 2026 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تصدر فريق شباب الأهلي الدور الأول من «بلاي أوف» دوري رجال السلة مع نهاية الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الذهاب، بالفوز على فريق النصر بنتيجة 110-93، ليؤكد «الفرسان» براعتهم وتفوقهم الواضح هذا الموسم على «العميد النصراوي»، حيث نجح الفرسان منذ أيام قليلة في خطف لقب كأس الاتحاد والفوز على النصر في أولى بطولات الموسم المحلي.
يتربع شباب الأهلي على القمة منفرداً بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط حققها من الفوز على الشارقة والبطائح ثم في اللقاء الأخير على النصر، وجاء فريق النصر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراتين على البطائح والشارقة، والخسارة من شباب الأهلي، ويأتي فريق الشارقة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز واحد على البطائح وخسارتين، ويحل البطائح في المركز الرابع والأخير بـ 3 نقاط من 3 خسائر.
وكانت الفرق الأربعة قد تأهلت لمرحلة الـ «بلاي أوف» أو المربع الذهبي، على أن يخوض كل فريق 6 مباريات مقسمة ذهاباً وإياباً، بواقع 3 مباريات في الذهاب، ومثلها في الإياب، على أن يلتقي الفريقان صاحبا الترتيب الأول والثاني بعد المباريات الـ 6 المقررة، على لقب بطولة الدوري في نهاية المطاف.
وفيما يخص آخر مباريات الذهاب، فقد نجح شباب الأهلي في التفوق على النصر 110-93 بنتيجة أرباع 29-19 و34-24 و25-26 و22-24، لمصلحة الفرسان، وفي مباراة ثانية فاز الشارقة على البطائح 107-85، بنتيجة أرباع 24-28 و29-17 و27-15 و27-25.
وتقام مرحلة الإياب 23 مارس الجاري وتستمر حتى 31 من نفس الشهر ليتم تحديد بطل الموسم بناء على نتائج الفرق في المرحلتين.

 

