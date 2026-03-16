الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ماكس داومان يتفوّق على 4 أساطير كروية

16 مارس 2026 20:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
أصبح ماكس داومان، الموهبة الشابة لنادي أرسنال، أصغر هدّاف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 16 عاماً و73 يوماً، وهو أيضاً أصغر من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وواين روني، وحتى لامين يامال عندما سجلوا الأهداف الأولى في مسيرتهم الاحترافية.
وبدا أن أرسنال على وشك خسارة نقطتين في سباق اللقب، بعد أن تعادل مع إيفرتون لمدة 88 دقيقة، وعانى بشدة في خلق الفرص. وعلى الفور، بدا داومان، رغم صغر سنه، أخطر مهاجمي أرسنال وأكثرهم مهارة.
ولعب خريج أكاديمية «هيل إند» دوراً رئيسياً في كسر التعادل، حيث أرسل عرضية ماكرة تم تمريرها إلى فيكتور جيوكيريس الذي سجل هدفاً سهلاً، وبعد بضع دقائق، صنع التاريخ، بعد أن فاجأ حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، الذي كان قد تقدم لتنفيذ الركلة الركنية، أظهر داومان هدوءاً تاماً وهو يستلم الكرة في نصف ملعبه، ويتجاوز خصمه، ثم يركض مباشرة نحو المرمى قبل أن يسددها في الشباك الخالية.
وبذلك، حطم رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز ظل قائماً لأكثر من عقدين من الزمن، حيث كان مهاجم إيفرتون السابق جيمس فوجان أصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما سجل هدفاً ضد كريستال بالاس في سن 16 عاماً و270 يوماً في أبريل 2005.
وبمقارنة إنجاز داومان بـ4 من المواهب الكروية الشابة الأخرى: لامين يامال، وواين روني، والأسطورتين ليونيل ميسي وكريستاينو رونالدو، ومن المثير للدهشة أن داومان كان أصغر من ميسي ورونالدو بنحو 18 شهراً عندما سجلا أول أهدافهما مع برشلونة وسبورتينج لشبونة على التوالي. بالطبع، لا يزال أمام نجم أرسنال الشاب طريق طويل، لكنها بداية رائعة.

هدف ماكس داومان الأول في مسيرته
المباراة: أرسنال 2-0 إيفرتون (15 مارس 2026)
العمر: 16 سنة وشهران و15 يوماً 
المدة منذ الظهور الأول: 6 أشهر و20 يوماً
عدد المباريات: 7
عدد الدقائق: 236

هدف ليونيل ميسي الأول في مسيرته
المباراة: برشلونة 2-0 ألباسيتي (1 مايو 2005)
العمر: 17 سنة و10 أشهر و7 أيام
المدة منذ الظهور الأول: 6 أشهر و15 يوماً
عدد المباريات: 9
عدد الدقائق:234

أخبار ذات صلة
آشلي كول يبدأ أول محطة للعمل كمدير فني مع تشيزينا الإيطالي
مدرب ليفربول: التعادل مع توتنهام يعني خسارة نقاط بالنسبة لنا


هدف كريستيانو رونالدو الأول في مسيرته
المباراة: سبورتينج 3-0 موريرينسي (7 أكتوبر 2002)
العمر: 17 سنة و8 أشهر ويومان
المدة منذ الظهور الأول: شهر واحد و23 يوماً
عدد المباريات: 5 
عدد الدقائق: 206 

أول هدف في مسيرة واين روني
المباراة: ريكسهام 0-3 إيفرتون (30 سبتمبر 2002)
العمر: 16 عاماً و11 شهراً و6 أيام
المدة منذ الظهور الأول: شهر واحد و13 يوماً
عدد المباريات: 8
عدد الدقائق: 351

أول هدف في مسيرة لامين يامال
المباراة: غرناطة 2-2 برشلونة (8 أكتوبر 2023)
العمر: 16 عاماً وشهران و25 يوماً
المدة منذ الظهور الأول: 5 أشهر و9 أيام
عدد المباريات: 12
عدد الدقائق: 560

آخر الأخبار
70 يورو سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة
70 يورو سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:42
شعار وزارة الخارجية القطرية
علوم الدار
قطر تدين الاستهداف الإيراني الذي أسفر عن مقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
اليوم 20:33
صورة لطائرة الاستطلاع نشرها الجيش البولندي على منصة "إكس"
الأخبار العالمية
بولندا تعترض طائرة استطلاع فوق بحر البلطيق
اليوم 20:30
مشاركة دولية قياسية في «كرنفال دبي لسباقات الخيل»
الرياضة
مشاركة دولية قياسية في «كرنفال دبي لسباقات الخيل»
اليوم 20:30
شايفر يحلل قمة الوحدة والعين: 3 مفاتيح أساسية تحسم الكلاسيكو
الرياضة
شايفر يحلل قمة الوحدة والعين: 3 مفاتيح أساسية تحسم الكلاسيكو
اليوم 20:30
