الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب الوحدة: هدفنا الفوز بالكلاسيكو

16 مارس 2026 17:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد ماركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، أن مواجهة فريقه أمام العين يوم غدٍ تبقى قمة الإثارة في كرة الإمارات، لاسيما وأنها الكلاسيكو الذي يُعدّ بطولة خاصة بين الفريقين، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: من المؤكد أن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز، حيث يرغب العين في مواصلة المنافسة على اللقب والصدارة، فيما يسعى فريقنا للتأكيد على قوته وأنه حاضر بقوة خاصة في مثل هذا الكلاسيكو الكبير.
وشدّد على أن الوحدة يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز وعودة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من بني ياس، مؤكداً ثقته التامة في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة ممتعة وإسعاد جماهيره المتعطشة إلى تحقيق انتصار معنوي مهم للغاية.
وطالب لاعبيه بالتركيز التام، سواء في إنهاء الهجمات والفرص التي سوف تتاح للفريق، أو على الصعيد الدفاعي، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات لا تتحمل الأخطاء.

قتيلان جراء انقلاب قاربين قبالة اليابان
«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
توقعات طقس الإمارات غداً
توقعات طقس الإمارات غداً
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
محمد بن راشد: بحمد الله وتوفيقه استطاعت حملة «حد الحياة» تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الشهر الكريم
محمد بن راشد: بحمد الله وتوفيقه استطاعت حملة «حد الحياة» تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الشهر الكريم
