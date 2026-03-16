إيفيتش: العين يركّز على مواجهة الوحدة وليس حسابات اللقب



معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الوحدة تُمثّل محطة مفصلية في المرحلة الحاسمة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن فريقه يُركّز بشكل كامل على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.

ويحلّ العين ضيفاً على الوحدة ضمن الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة المقررة يوم غدٍ الثلاثاء على استاد آل نهيان عند التاسعة والنصف مساء.

وقال إيفيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «جميع مباريات هذه المرحلة من الموسم تكتسب أهمية مضاعفة، فكل مباراة بالنسبة لنا مهمة للغاية، لأننا لا نختار منافسينا ونعرف أننا سنواجه جميع الفرق، لذلك المباراة المقبلة أمام الوحدة لن تكون سهلة، فهو فريق جيد يتمتع بجودة عالية ونحترم طموحاته».

وأشار إلى أن مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل 2-2 في مباراة شهدت العديد من التقلبات والفرص للطرفين، مؤكداً أن اللقاء المقبل لن يقل قوة أو تنافسية، وأضاف: «كانت مواجهة مثيرة، والمباراة المقبلة ستكون «ديربي» ولقاء قمة أيضا، كما أن كلا الفريقين يمتلكان أهدافاً في المنافسة، ولذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز والاستعداد لخوض مباراة صعبة في انتظارنا».

وأكد إيفيتش أن هدف فريقه واضح في هذه المواجهة، قائلاً: «هدفنا واضح وهو حصد النقاط الثلاث، نحن نستعد جيداً وندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة»، وعن دوافع الوحدة في أن يعود لسكة الانتصارات ورغبته في تعويض خسارته الجولة الماضية أمام بني ياس، شدّد مدرب العين على أن مواجهة فريقه تمنح أي منافس حافزاً إضافياً، موضحاً: «عندما يواجه أي فريق نادي العين، فإنه يكون متحفزاً بنسبة مئة في المئة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لنادٍ بحجم العين».

وأوضح إيفيتش أن المنافسة على لقب الدوري ما زالت مفتوحة في ظل تبقّي عدة مباريات حتى نهاية الموسم، مؤكداً أن الفريق لا ينشغل بحسابات النقاط.

وقال: «لا أفكر في عدد النقاط المطلوبة للفوز باللقب. تركيزي الكامل ينصبّ على المباراة المقبلة فقط. نتعامل مع البطولة مباراة بعد مباراة»، وفي ختام حديثه، وجّه مدرب العين رسالة إلى جماهير الزعيم، مؤكداً أهمية دعمهم للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، وأوضح: «جماهير العين تدرك حجم الجهد الذي يبذله اللاعبون طوال الموسم. وجودهم في المدرجات يمنح الفريق دفعة كبيرة، ونحن نلعب من أجلهم ومن أجل النادي».