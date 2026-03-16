شايفر يحلل قمة الوحدة والعين: 3 مفاتيح أساسية تحسم الكلاسيكو

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء غد الثلاثاء إلى كلاسيكو مرتقب في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي العين متصدر المسابقة مع الوحدة في التاسعة والنصف مساء على استاد آل نهيان، في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات التكتيكية، في ظل سعي «الزعيم» لمواصلة صدارته من دون هزيمة، مقابل رغبة «العنابي» في استعادة التوازن بعد خسارته الأخيرة أمام بني ياس.

ويرى المدرب الألماني المخضرم وينفرد شايفر، مدرب العين الأسبق، أن المواجهة ستكون صراعاً واضحاً بين أسلوبين مختلفين في كرة القدم، مؤكداً أن التفاصيل التكتيكية الصغيرة قد تكون العامل الحاسم في هذه القمة.

ويرى شايفر إن العين يقدم هذا الموسم نموذجاً واضحاً لفريق يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة بذكاء، مشيراً إلى أن المدرب فلاديمير إيفيتش نجح في بناء منظومة متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

وأوضح المدرب الألماني «العين ليس فريقاً يعتمد على الاستحواذ، بل فريق يعرف متى يهاجم ومتى ينتظر، هذا النوع من الفرق يكون خطيراً جداً، لأنه يلعب على أخطاء الخصم»، وأشار شايفر إلى أن فوز العين الأخير على الوصل كان مثالاً واضحاً على ذلك، حيث لم يحتج الفريق للسيطرة على الكرة كي يحسم المباراة، بل اعتمد على التنظيم الدفاعي والانطلاق السريع نحو المرمى، وهو ما مكّنه من تسجيل هدفين مبكرين رغم امتلاك المنافس الكرة لفترات أطول».

وأضاف: «التحولات السريعة هي السلاح الأخطر للعين، خاصة مع وجود لاعبين قادرين على استغلال المساحات بسرعة مثل سفيان رحيمي ولابا كودجو لابا»، ويرى شايفر أن سر قوة العين هذا الموسم يكمن في التوازن بين الدفاع والهجوم، حيث نجح الفريق في تسجيل 40 هدفاً مقابل 16 هدفا فقط في شباكه بعد 19 جولة، وهو رقم يعكس استقراراً كبيراً في الأداء الجماعي.

وقال المدرب الألماني «الفريق الذي يملك هذا التوازن يكون دائماً مرشحاً للفوز بالبطولات، لأن الدفاع القوي يمنحك الثقة، والهجوم الفعال يحسم المباريات».

وفي المقابل يرى شايفر أن الوحدة يمتلك عناصر فنية قوية وقدرة واضحة على التحكم في مجريات اللعب، لكنه يعاني من مشكلة واضحة في ترجمة الاستحواذ إلى أهداف.

وأوضح: «الوحدة فريق يجيد بناء اللعب، ويستحوذ على الكرة لفترات طويلة، لكن المشكلة تظهر في الثلث الأخير من الملعب، بحيث يسيطر ولكن لا يعرف كيف يقتل المباريات»، وأشار إلى أن مباراة بني ياس الأخيرة كانت مثالاً واضحاً على ذلك، حيث استحوذ العنابي على الكرة بنسبة كبيرة ومرر أكثر من 500 تمريرة، لكنه لم ينجح في التسجيل رغم الوصول المتكرر إلى منطقة الجزاء، وأضاف شايفر «عندما تلعب بهذا الشكل وتفقد الفعالية أمام المرمى، فإنك تمنح الخصم فرصة خطيرة لضربك في المرتدات».

يعتقد شايفر أن نتيجة اللقاء قد تتحدد عبر ثلاثة مفاتيح أساسية، أولها قدرة الوحدة على التعامل مع التحولات السريعة للعين، لأن ترك المساحات خلف الدفاع قد يمنح الزعيم فرصاً مثالية للهجوم، أما العامل الثاني فهو الفاعلية الهجومية، حيث يحتاج الوحدة إلى استغلال الفرص بشكل أفضل إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية.

وفي المقابل يرى شايفر أن العامل الثالث يتمثل في صراع وسط الملعب، لأن الفريق الذي ينجح في التحكم بإيقاع اللعب سيكون الأقرب لفرض أسلوبه على المباراة.

ويختتم المدرب الألماني تحليله قائلا «هذه المباراة قد تكون تكتيكية للغاية، لأن العين يعرف كيف يلعب بدون الكرة، والوحدة يحب السيطرة عليها. عندما تواجه هذين الأسلوبين في مباراة واحدة، تكون النتيجة دائماً غير متوقعة»، وبين طموح العين في تثبيت صدارته، ورغبة الوحدة في استعادة الثقة، يبدو أن الكلاسيكو المنتظر قد يحمل الكثير من الإثارة، وربما يكتب فصلا جديدا في صراع القمة بدوري أدنوك للمحترفين.