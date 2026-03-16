هدف قاتل يمنح يونايتد القمة في دوري الأولى

هدف قاتل يمنح يونايتد القمة في دوري الأولى
16 مارس 2026 15:37

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
خطف يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه الفجيرة 2-1 بفضل هدف قاتل سجله البديل دورما نكوانجا في الدقيقة 92، ضمن أبرز مواجهات الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي أقيمت مبارياتها السبع في توقيت موحد، وشهدت أيضاً فوز حتا على مضيفه الإمارات 3-1، والعروبة على الذيد 2-1، وخسارة العربي أمام ضيفه سيتي 1-2، وتعادل مصفوت ومجد 1-1، وجلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء، والاتفاق مع الحمرية سلبياً.
وعزز يونايتد صدارته برصيد 43 نقطة، موسعاً الفارق إلى 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه دبا الحصن الوصيف، الذي غاب عن الجولة، وتقدم أصحاب الأرض عبر ناغورو براهيما في الدقيقة 32، قبل أن يدرك هداف الفجيرة ساندر جمال التعادل في الدقيقة 48، ليحسم البديل دورما نكوانجا المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 92، وشهد اللقاء طرد عبدالله أنور مهاجم الفجيرة في الدقيقة 84 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليتجمد رصيد الفجيرة عند 30 نقطة ويتراجع إلى المركز الخامس.
وعلى ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، عاد حتا بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه الإمارات 3-1، حيث سجل ثلاثية «الإعصار» شيفيت شيفيتي في الدقيقة 11، وجويلهرم ناسيمنتو في الدقيقة 20، وصاموئيل روزا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أحرز دارليسوم سوزا هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 67، ورفع حتا رصيده إلى 34 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما بقي الإمارات في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
واستعاد العروبة المركز الرابع بعدما حول تأخره أمام ضيفه الذيد بهدف لوكاس برودوم في الدقيقة 15 إلى فوز 2-1، عبر هدفي تيلديانو جونير في الدقيقة 54، ومايكل تشيوكو في الدقيقة 68، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق المواجهات عن الذيد الخامس وبالعدد ذاته من النقاط مع حتا الثالث.
في المقابل، فرّط العربي في فرصة البقاء ضمن رباعي الصدارة بعد خسارته أمام ضيفه سيتي 1-2، حيث سجل حمد الجسمي هدفاً عكسياً في الدقيقة 35، وأضاف مجينون كوتو الهدف الثاني في الدقيقة 57، بينما سجل حمد إبراهيم هدف العربي الوحيد في الدقيقة 91، وبقي العربي برصيد 32 نقطة في المركز السادس، مقابل 19 نقطة لسيتي في المركز العاشر.

