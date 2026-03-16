70 يورو سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا

نيون (أ ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين أن تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست ستباع بنفس أسعار مباراة العام الماضي.

وأفصح يويفا عن القيود المفروضة على من يمكنه شراء التذاكر من خلال منصة إعادة البيع الخاصة به، والتي يجب أن تسعر قيمتها بالقيمة الاسمية دون فرض رسوم على البائع، على عكس منصة إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بتذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشبه بعض المعنيين بكرة القدم سوق تذاكر كأس العالم 2026 بالسوق السوداء الرسمية مع عدم وجود حد لأسعار إعادة البيع المعروضة وتحصيل فيفا رسوما بنسبة 15% من المشترين والبائعين. بالنسبة لمشجعي الفريقين المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا، فإنه تم توفير الآلاف من التذاكر الأقل سعرا والبالغة 70 يورو (80 دولارا) وهي نفس قيمة التذاكر للعام الثالث على التوالي، كما تم توفير تذاكر للمشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ أيضا 70 يورو (80 دولارا) وتذكرة واحدة للمرافق تكون مجانية.

وأوضح يويفا إن كل فريق متأهل للنهائي يحصل على 17200 تذكرة من أصل 61400 تذكرة متاحة للمباراة التي ستقام في 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية. وتتوفر 4600 تذكرة إضافية في عملية بيع عبر قرعة عالمية من خلال موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الإنترنت، مع مطالبة الفائزين بتسجيل هواتفهم المحمولة للمساعدة في كبح السوق السوداء.

وأشار يويفا «يجب على المتقدمين استخدام الهاتف المحمول المسجل للدخول إلى الملعب في يوم المباراة، حيث ستكون تذكرة المشتري غير قابلة للتحويل، وسيتم منح حق الوصول لشراء تذاكر إعادة البيع حصريا لمشجعين مختارين لم يحالفهم الحظ في القرعة».

وكان يويفا قرر رفع أسعار مقاعد الفئات الأعلى في نهائي العام الماضي في ميونخ وتظل الآن كما هي بالنسبة لنهائي بودابست، إذ حددت قيمة التذاكر بمبلغ 180 يورو (206 دولارا)، و650 يورو (747 دولارا)، و950 يورو (1090 دولارا). وجرى حجز أكثر من 22000 تذكرة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لشركات البث والرعاة واتحادات كرة القدم والضيوف.