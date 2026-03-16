14 مليون دولار غرامة مالية على تشيلسي بسبب خرق القواعد المالية



لندن (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، أن تشيلسي تلقى غرامات تصل إلى 75ر10 مليون جنيه إسترليني (3ر14 مليون دولار) بالإضافة إلى حظر على الانتقالات مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد خرقه القواعد المالية.

وتم الاتفاق على العقوبات بعد أن أبلغ تشيلسي بنفسه عن مخالفات محتملة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي ظهرت عام 2022 عندما قاد المستثمران الأمريكيان تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال تحالفا للاستحواذ على ملكية النادي من المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وذكرت الرابطة في بيان: «تبين أنه بين عامي 2011 و2018، تم تقديم مدفوعات غير معلنة من أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي إلى اللاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة أخرى».

وأضافت:«لم يتم الإفصاح عن هذه المدفوعات للسلطات التنظيمية لكرة القدم في ذلك الوقت، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز». وأكدت الرابطة أن هذه المدفوعات «شكلت انتهاكا للالتزام بالتصرف بحسن نية تجاه الرابطة».

وذكرت الرابطة أن تشيلسي تقبل الغرامة التي صدقت عليها لجنة مستقلة، وقد تم فرض حظر فوري على انتقالات أكاديمية النادي لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى حظر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام على انتقالات لاعبي الفريق الأول.