الحارس الأرجنتيني روميرو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو، اعتزاله كرة القدم رسمياً، وذلك بعد مسيرة حافلة امتدت 20 عاماً، وقال روميرو إنه لا يريد الابتعاد نهائياً عن كرة القدم، لكنه سيضع تركيزه على تولى منصب تدريبي، مشيراً إلى أنه لا يرغب في أن يكون مدرب حراس مرمى ويريد تولى تدريب فريق وأن يتحمل المسؤولية كاملة كمدرب.

وخلال مسيرته الكروية، لعب روميرو للعديد من الأندية، مثل ألكمار الهولندي وسامبدوريا الإيطالي وموناكو الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفينزيا الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وأرجنتينوس جونيورز الذي اختتم معه مسيرته. كما سبق لروميرو أن شارك مع المنتخب الأرجنتيني في 96 مباراة دولية.