لابورتا يراهن على إيرادات كامب نو لإنقاذ برشلونة



برشلونة (د ب أ)

يواجه خوان لابورتا ولايته الثانية على التوالي في رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني بمهمة الاستفادة من إيردات ملعب كامب نو، وفاز لابورتا برئاسة نادي برشلونة، أمس الأحد، بالحصول على أغلبية الأصوات 18ر68% من إجمالي 32934 صوتا، ليبقى لولاية جديدة تمتد حتى عام 2031.

قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «فوزي في الانتخابات يبقى تأييداً للعمل الذي تم إنجازه، ويمنحنا القوة لمواصلة العمل المتمثل في استكمال بناء ملعب كامب نو، وتأسيس الصالة المغطاة بلوجرانا».

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يواجه تحديا مصيريا سيحدد مستقبل النادي، يتمثل في كيفية الحفاظ على مؤسسة برشلونة التي تقدر بمليارات اليورو وتوجيهها نحو تحقيق الأرباح في فترة ستكون فيها عائدات ملعب كامب نو بعد تجديده، والذي ترعاه منصة «سبوتيفاي» حاسمة لدعم تكاليف هذا المشروع التي تجاوزت أكثر من 800 مليون يورو بين عامي 2021 و2026.

وقالت ماركا: إن برشلونة يبقى أبرز الأندية في أوروبا التي تعرضت لخسائر مالية فادحة أثناء وبعد جائحة كورونا التي طالت آثارها السلبية صناعة كرة القدم. وتكبد النادي الكتالوني خسائر مالية فادحة بسبب الجائحة، إضافة إلى سوء الإدارة الرياضية في السنوات الأخيرة تحت قيادة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد أن تضاعفت ثروة برشلونة الصافية تقريبا بقيمة 6ر132 مليون يورو في موسم 2018 / 2019، عانى البارسا في الموسمين التاليين من عجز مالي قدره 7ر450 مليون يورو. وبغض النظر عن انقسام الآراء بشأن المسؤول عن خسائر برشلونة في موسم 2020 / 2021 بسبب الجائحة وانخفاض قيمة الأصول ومخصصات الخسائر المستقبلية، لم ينجح النادي في تخفيض عجز حقوق الملكية من خلال مكاسب استثنائية من بيع الأصول.

وأوضحت أنه إذا التزم برشلونة بالميزانية المحددة، فإن لابورتا يدرك أن اختلال التوازن في حقوق الملكية سيصل حوالي 150 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري 2025 / 2026.