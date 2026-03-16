الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب ريال مدريد في مديح مبابي: «أفضل لاعب في العالم»

16 مارس 2026 23:45

 
مانشستر (أ ف ب)

كال مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا المديح لمهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، العائد من إصابة في الركبة، معتبراً إياه «أفضل لاعب في العالم» عشية مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً.
وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي «ريال مدريد أكثر تنافسية من دون مبابي؟ يبدو من الصعب التفكير في أن يكون الفريق أكثر تنافسية من دون أفضل لاعب في العالم. لكن ذلك يقول الكثير عن جودة هذا الفريق وعن الجهود التي يبذلها لاعبونا».
وأضاف المدرب: «أنا سعيد جداً بأنه حتى في غياب أفضل لاعب في العالم عن أرض الملعب، يتحدث الناس بشكل إيجابي عن فريقي»، مشيراً إلى أن مبابي «جاهز للعب» غدا الثلاثاء، على عكس الإنجليزي جود بيلينجهام.
وعن مقاربته للمباراة بعد الفوز العريض ذهابا بثلاثية سجلها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (3-0)، قال أربيلوا إنه يتمنى أن يكرر لاعبوه الأداء عينه الذي قدموه في مدريد.
وأوضح: «ليس لدينا أي هدف سوى دخول المباراة من أجل الفوز، بالروح عينها من التواضع والالتزام، كما في الذهاب. ربما بقدر أكبر؛ لأنها لن تكون مباراة سهلة. التواضع والطموح، هذا ما يجب أن نراه».

