شباب الأهلي يكسب دبا برباعية في «أدنوك للمحترفين»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



استعاد فريق شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً بعد فوزه على دبا برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد دبا، ضمن مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مهمة للفريقين في صراع القمة والقاع.

وبالنتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثاني، والذي تنتظره مواجهة مهمة أمام الوحدة في الجولة نفسها، غداً، فيما بقي دبا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة، لتزداد مهمته صعوبة في صراع البقاء خلال الجولات القادمة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن شباب الأهلي نجح في حسم الشوط الثاني بأربعة أهداف حيث نجح البديل جواو مارسيلهو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55 ثم أضاف بالا الهدف الثاني في الدقيقة 80 ثم سجل سانتوس سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 87 وفي الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع سجل ماتيوس هنريقو الهدف الرابع.