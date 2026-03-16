الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الجزيرة يصطاد «النسور» بثلاثية

16 مارس 2026 23:41

 
معتز الشامي (أبوظبي)

حقق نادي الجزيرة فوزاً مهماً على ضيفه خورفكان، مساء اليوم، في افتتاح مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة من طرف واحد سيطر عليها «فخر أبوظبي» وسجل ثلاثية في الشوط الأول.
جاءت أهداف الجزيرة عبر كل من: محمد ربيع بالدقيقة 14، فليسيو ميلسون الدقيقة 32، وسايمون بانزا بالدقيقة 45+3، بينما سجل هدف الخور الوحيد أداما ديالو بالدقيقة 37. وبهذه النتيجة، عزز الجزيرة موقعه في الترتيب الثالث بـ 37 نقطة، بينما بقى خورفكان في الترتيب التاسع بـ 20 نقطة.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد أخذ الجزيرة المبادرة الهجومية مبكراً، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق محمد ربيع، بتمريرة مميزة من محمد النني، انطلق على أثرها ربيع داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتسكن الشباك، وكاد خورفكان يعود في النتيجة في الدقيقة 25 بتسديدة من طارق تيسودالي، ولكن تصدى لها بنجاح حارس الجزيرة علي خصيف.
ورد بعدها الجزيرة بهدف ثانٍ من تمريرات بين سايمون بانزا وميلسون نجح الأخير في إسكان الكرة في الشباك في الدقيقة 32، وقلص خورفكان النتيجة في الدقيقة 37 مستغلاً خطأ من الحارس علي خصيف، بعدما خطف أداما ديالو الكرة منه وسددها في الشباك رغم محاولة لاعب الجزيرة لمنعها.
وقبل نهاية الشوط الأول، ضاعف الجزيرة من تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 48 عن طريق سايمون بانزا؛ ليواصل بانزا تألقه في المساهمات التهديفية مع فريقه بآخر 5 مباريات سجل 3 أهداف وصنع هدف، وفي الشوط الثاني واصل الجزيرة السيطرة على مجريات اللعب، مقابل محاولات من الضيوف لتضييق الفارق، ولكنها باءت بالفشل، ليحافظ الجزيرة على ترتيبه المتقدم ويواصل مسار الانتصارات والنتائج الإيجابية.

