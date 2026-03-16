البطائح 9 أعوام من التألق في «كرة قدم الصالات»

علي معالي (الشارقة)



يفرض فريق كرة قدم الصالات بنادي البطائح هيمنته على اللعبة منذ انطلاقة اللعبة في «الراقي»، ليؤكد براعته الكبيرة بالاستحواذ على البطولات ما بين دوري وكأس وسوبر، ونجح الفريق الذي شارك في أولى بطولاته 2017، في أن يتوج بأول ألقاب الموسم الجديد 2026، بتحقيق لقب الكأس بعد مباراة مثيرة مع فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي بنتيجة 4-3، في إياب نهائي البطولة التي جرت على صالة البطائح، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي1-1، لينجح «الراقي» بذلك في تحقيق اللقب للمرة الخامسة، حيث سبق له أن توج بكأس الإمارات في مواسم، 2019 – 2020، و2022 – 2023، و2023 – 2024، و2024 – 2025، إضافة إلى الموسم الحالي.

أشاد علي بن راشد الكتبي، أمين السر العام لنادي البطائح، رئيس الألعاب الجماعية، المشرف على فريق كرة قدم الصالات، بما حققه فريقه من انطلاقة مثيرة في الموسم الجديد مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في إمارة الشارقة، وقال: «ما يقدمه مجلس إدارة النادي برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي يؤكد رغبة النادي في استمرار سيطرته على اللعبة، حيث قام المجلس بتهيئة كل الظروف ليواصل الفريق هيمنته من خلال الاستقرار الكامل على الجهاز الفني واللاعبين، ومنح الثقة الكبيرة لكافة عناصر ومنظومة اللعبة ليبدأ جني ثمار ذلك ببطولة الكأس والحفاظ على لقب مهم في بداية منافسات الموسم».

وختم قائلاً: «ثقتنا كبيرة في الجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين وقدرتهم في الحفاظ على كل الألقاب التي حققوها، وأن الاستعداد للحفاظ على لقب بطولة الدوري بدأ بعد الانتهاء من مباراة الكأس مباشرة».

وقال عدنان محمد الهولي المدير الفني للفريق: إن سر تألق البطائح منذ نشأته مع كرة قدم الصالات يكمن في الاستقرار الفني والإداري وكذلك حالة الثبات على عناصره في أرض الملعب، مشيراً إلى أن المنافسة في النسخة الأخيرة من كأس الإمارات كانت قوية للغاية وأن الفوز باللقب لم يكن ممكناً لولا دعم إدارة النادي وجمهور الفريق.