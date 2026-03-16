بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تتوّج الأبطال الليلة

معتز الشامي (أبوظبي)



تقيم اللجنة المنظمة اليوم حفل ختام النسخة الأولى من بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتفوقت باعتبارها الحدث الرياضي الأكبر في الدولة خلال الشهر الفضيل، بإقامة 16 لعبة ومشاركة 10 آلاف رياضي ورياضية، وجوائز مالية تخطّت حاجز 10 ملايين درهم. ويشهد اليوم الختامي حفلاً استثنائياً، إلى جانب سحوبات على جوائز كبرى أبرزها سحب سيارة دفع رباعية فاخرة، إلى جانب العديد من الجوائز القيمة من الأجهزة والهواتف الإلكترونية، وتذاكر الطيران وغيرها، حيث سيكون كل متفرج يدخل مهرجان الشيخ زايد مؤهلاً للمشاركة في السحوبات.

وسيكون اليوم الختامي حافلاً بالإثارة والترقب، وذلك مع إقامة 3 مباريات نهائية لمسابقات كرة القدم، والكرة الطائرة، والكريكت. ويلتقي في نهائي كرة القدم فريقا «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مؤسسة خليفة»، بعدما نجحا في الصعود إلى المشهد الختامي عقب تفوقهما في الدور نصف النهائي، حيث حقق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» الفوز على بوليفيا 3-0، فيما تفوق فريق «مؤسسة خليفة» على ساليسبوري بفارق ركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3. وعبّر خيري الحسيني مدرب فريق مؤسسة خليفة، عن تطلعه لمواصلة المشوار وحصد اللقب، وقال: «تجاوزنا مباراة صعبة للغاية في الدور نصف النهائي، حيث قابلنا فريقاً قوياً نجح في العودة بالنتيجة، إلا أننا حافظنا على تركيزنا وعرفنا كيف نخرج بالفوز، ونتطلع لأن نتشرف بالفوز بلقب هذه البطولة الغالية، التي تميّزت بحسن التنظيم والأجواء الجماهيرية المحفّزة للجميع».



اكتمال المشهد الختامي للطائرة

أكد خالد شلبي، لاعب «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، أن اللقب أصبح أقرب من أي وقت مضى، وقال: «لا توجد مباراة سهلة في هذه البطولة، واستمتعنا للغاية بخوض منافساتها وعيش أجوائها الاستثنائية، وجميع المباريات التي خضناها تطلبت بذل جهد مضاعف لتحقيق الفوز، وهو الأمر الذي سنواصل القيام به في المباراة النهائية أيضاً بهدف الفوز باللقب».

على صعيد آخر، اكتمل المشهد الختامي لنهائي الكرة الطائرة، حيث سيلتقي فريقا نجوم الإمارات و«إم آي إتش» في المباراة النهائية.

وشهد الدور نصف النهائي أمس الأول، فوز فريق نجوم الإمارات على المنامة 2-1، وفريق «إم آي إتش» على الإمارات 2 بنتيجة 2-0، فيما تواصلت منافسات الكريكيت التي تقام فيها الأدوار الإقصائية حالياً، على أن تقام المباراة النهائية اليوم أيضاً.

على صعيد آخر، اقتنص الثنائي الإسباني ناتشو فيلارينو وسيرخيو تينيرو لقب فئة المحترفين في البادل، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على الثنائي الإسباني الآخر، كريستوبال جارسيا وبابلو كاستييو، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-6 و6-2.