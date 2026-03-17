مانشستر سيتي يتحدى التاريخ وصمود الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، في ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، وقبل مباراة الذهاب في مدريد، كان الريال الأقل حظاً، حيث ثارت الشكوك حول أدائه ونتائجه الكثير من التساؤلات، لكن الفريق الملكي يصل الآن إلى مانشستر متقدماً بـ3 أهداف دون رد، في ملعب سانتياجو برنابيو، ما يضع فريق بيب جوارديولا في تحد كبير.

وفي المقابل، واصل مانشستر سيتي نتائجه المتذبذبة بعد تعثره في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وستهام (1-1)، ما يجعله متأخراً بـ9 نقاط عن أرسنال المتصدر، رغم أن المدفعجية لعب مباراة أكثر.

ويواجه فريق جوارديولا ريال مدريد في لحظة حساسة للغاية، حيث يصل المرينجي إلى مباراة الإياب بمعنويات عالية، بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية، وتغلبه برباعية ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

صحيح أن مان سيتي من الفرق القليلة التي تمكنت من إلحاق هزيمة ساحقة بريال مدريد بنتيجة 4-0 في السنوات الأخيرة، وذلك في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بعد التعادل 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

لكن الفريق الملكي انتصر في المباراتين الأخيرتين؛ العام الماضي في الأدوار الإقصائية بفوزه ذهاباً وإياباً، وقبلها بفوزه الشهير بركلات الترجيح بقيادة الحارس أندري لونين.

وتاريخياً، تأهل ريال مدريد في المرات الـ 35 التي فاز فيها بنتيجة 3-0 أو أكثر في مباراة الذهاب. وكان فريق يوفنتوس في موسم 2017-2018 هو أقرب فريق لهزيمة المرينجي، بعد فوز ريال مدريد في الذهاب بنتيجة 3-0.

ورغم فوز ريال مدريد 3-0 في تورينو، تمكن يوفنتوس من التعادل في مدريد 3-3، لكن الفريق الملكي تأهل في النهاية بفضل ركلة الجزاء الشهيرة التي تسبب فيها المهدي بن عطية ضد لوكاس فاسكيز، والتي سجلها كريستيانو رونالدو في نهاية المباراة (4-3)، وفي موسم 2012-2013، حقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب ضد جلاطة سراي، بملعب سانتياجو برنابيو، لكن الفريق المضيف تمكن في مباراة الإياب من التقدم بنتيجة 3-1 بعد قلب تأخره بهدف كريستيانو رونالدو الافتتاحي.

وفي موسم 2013-2014، اقترب بروسيا دورتموند من هزيمة ريال مدريد، بعد فوز المرينجي في الذهاب بنتيجة 3-0. حقق فريق كارلو أنشيلوتي فوزاً ساحقاً 3-0 في مدريد، وتقدم فريق يورجن كلوب 2-0 في الشوط الأول، لكن في النهاية فشل في تعديل النتيجة.