إيران تفاوض الفيفا لنقل مبارياتها في المونديال إلى المكسيك

طهران(أ ف ب)

يتفاوض رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لنقل مباريات إيران في دور المجموعات من مونديال 2026 إلى المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنت سفارة بلاده في المكسيك.

وقال تاج في تصريحات نقلتها السفارة عبر منصة "إكس": "نظراً لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بوضوح أنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نتوجه بالتأكيد إلى الولايات المتحدة".

وتابع "نحن في مفاوضات مع فيفا لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".

ومن جهته، أدان سفير إيران في المكسيك أبو الفضل بسنديده الإثنين "نقص تعاون الحكومة الأميركية في منح التأشيرات وتقديم الدعم اللوجستي" لبعثة المنتخب الإيراني قبل كأس العالم، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة.

وأضاف أنه "اقترح بدوره على فيفا نقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك".

ولم يصدر رد فوري من فيفا.

ومن المقرر أن تواجه إيران في دور المجموعات من المونديال نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، ثم مصر في سياتل، فيما يُفترض أن يكون مقرّها خلال البطولة في توكسون بولاية أريزونا.

وبينما أكد ترامب أن المنتخب الإيراني "مرحب به" في الولايات المتحدة الشريكة في استضافة البطولة إلى جانب كندا والمكسيك، قال الأسبوع الماضي إن لاعبي "تيم ملي" لن يكونوا في "أمان" على الأراضي الأميركية، من دون تحديد طبيعة التهديدات.

وأكّد رئيس فيفا جاني إنفانتينو في وقت سابق أن ترامب وعده باستقبال المنتخب الإيراني.

وردّ المنتخب عبر حسابه على إنستجرام قائلاً "لا أحد يستطيع استبعاد منتخب إيران من كأس العالم".