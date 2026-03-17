هوكس يزيح ماجيك في الطريق نحو الانتصار العاشر توالياً

لوس أنجلوس(رويترز)

سجل نيكيل ألكسندر-ووكر 41 نقطة وهو أعلى عدد نقاط في مسيرته، ليقود أتلانتا هوكس للفوز 124-112 على ضيفه أورلاندو ماجيك في دوري ​كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية، وتحقيق انتصاره العاشر توالياً في المسابقة.

ويمتلك أتلانتا حالياً أطول سلسلة انتصارات في المسابقة، وأطول سلسلة انتصارات للفريق منذ الرقم القياسي، ⁠الذي حققه في موسم 2014-2015 بالفوز في 19 مباراة متتالية.

وأدت ​النتيجة إلى إنهاء سلسلة انتصارات أورلاندو التي استمرت سبع مباريات.

وحقق ​أتلانتا ‌الفوز للمرة 11 مقابل خسارة ⁠واحدة منذ ​فترة توقف مباراة كل النجوم، ويتقاسم حالياً المركز الثامن في ترتيب القسم الشرقي مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وأحرز ألكسندر-ووكر تسع رميات ثلاثية من أصل 15 محاولة، وهو أعلى رقم في مسيرته، وسجل ‌20 نقطة على الأقل في 36 مباراة هذا الموسم.

وفي مباريات ‌أخرى أقيمت الليلة الماضية، سجل لوكا دونتشيتش 36 نقطة ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 100-92 على مضيفه هيوستن روكتس.

وعادل ليكرز ​سجل مواجهاته هذا الموسم مع روكتس، قبل اللقاء الثالث والأخير بين الفريقين، المقرر إقامته يوم الأربعاء في هيوستن. كما وسع ليكرز تفوقه على هيوستن في صراع المركز الثالث بالقسم الغربي.

وسجل فيكتور ويمبانياما 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأضاف ‌ستيفون كاسل 23 نقطة، وقدم ​لزملائه ثماني تمريرات حاسمة، ليقودا سان أنطونيو سبيرز لمواصلة انتفاضته المتأخرة في الموسم، والفوز 119-115 على مضيفه لوس أنجلوس كليبرز.

وأحرز ديني أفيدجا وتوماني كامارا 18 نقطة لكل منهما، ​ليساعدا بورتلاند تريل بليزرز على ‌الفوز ⁠114-95 على بروكلين ‌نتس في نيويورك.

وتألق ماتاس بوزليس في ‌الربع الثالث، محرزا 18 نقطة من أصل 29 نقطة له في المباراة، ليساهم في فوز ⁠شيكاغو بولز 132-107 على ضيفه ممفيس جريزليز.

وسجل جايلن براون 41 نقطة ​واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم لزملائه ست تمريرات حاسمة، ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 120-112 على ضيفه فينكس صنز.

وفاز جولدن ستيت وريورز 125-117 على واشنطن ويزاردز، بفضل تألق كريستابس بورزينجيس الذي سجل 30 نقطة في 26 دقيقة.

وحقق نيو أورليانز ​بليكانز انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات، بفوزه 129-111 ​على ضيفه دالاس مافريكس.