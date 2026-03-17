الخماسي الخاسر يترقب معجزات «الأبطال».. فهل من سبيل؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مباريات الذهاب من دور الـ16 لموسم 2025-2026 نتائج قاسية قد تنهي بالفعل مسيرة العديد من الفِرق، ما لم تحدث بعض التحولات المذهلة.

خلال مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انتهت 5 مباريات على الأقل من أصل 8 مباريات ذهاب دور الـ16 بفارق 3 أهداف أو أكثر، وسحق أتلتيكو مدريد توتنهام 5-2، بينما عانى أتالانتا من أثقل هزيمة له في المسابقات الأوروبية، عندما خسر 6-1 على أرضه أمام بايرن ميونيخ.

وتعرّض بيب جوارديولا لأثقل هزيمة له في ذهاب الأدوار الإقصائية بالبطولة، عندما خسر مان سيتي 3-0 أمام ريال مدريد في ملعب البرنابيو، وشهدت هزيمة تشيلسي 5-2 أمام باريس سان جيرمان، واستقباله 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال للمرة الثانية فقط، وخسر سبورتينج لشبونة 3-0 خارج أرضه أمام بودو/جليمت، وكانت آخر خسارة له بنتيجة أكبر خارج أرضه في مباراة بدوري الأبطال، مارس 2009، فهل من سبيل للعودة أمام توتنهام، أتالانتا، مانشستر سيتي، تشيلسي، وسبورتينج؟

وتبدو مهمة أتالانتا شبه مستحيلة، حيث لم يسبق لأي فريق أن قلب تأخره بـ5 أهداف إلى فوز في دوري أبطال أوروبا، وسيتعين عليهم تحقيق ذلك خارج أرضهم أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

أما بالنسبة للفرق الأخرى، فلا يزال هناك بصيص أمل، بناء على تجارب سابقة. جميع الفرق الأربعة أمامها نفس التحدي، لكن بعضها سيكون أكثر استعداداً من غيرها، وعندما يتعلق الأمر بإلهام الأمل، فإن لدى تلك الأندية 4 أمثلة يمكن النظر إليها: ديبورتيفو لا كورونيا (ضد ميلان) في 2003-2004، وبرشلونة (ضد باريس سان جيرمان) في 2016-2017، وروما (ضد برشلونة) في 2017-2018، وليفربول (ضد برشلونة) في 2018-2019.

ويُعد فوز برشلونة على باريس سان جيرمان في موسم 2016-2017 مثالاً يُحتذى به في قلب الموازين. فقد قلب الفريق تأخره 4-0 في مباراة الذهاب إلى فوز ساحق 6-1 في مباراة الإياب، ليظل النادي الوحيد في تاريخ البطولة الذي قلب تأخره بـ4 أهداف في مباراة الذهاب.

كانت تلك المرة الأولى منذ موسم 2003-2004، التي يتمكن فيها أي فريق من قلب تأخره في مباراة الذهاب بـ3 أهداف أو أكثر، وكان ديبورتيفو أول مَنْ فعل ذلك. فقد خسر بنتيجة 4-1 في سان سيرو، لكنّه حقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 4-0 في الإياب، ليحقق فوزاً تاريخياً بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى نصف النهائي.

وفي عام 2018، بدا فوز برشلونة على روما بنتيجة 4-1 بملعب كامب نو، في ذهاب ربع النهائي أمراً يسيراً، لكن روما حقق المفاجأة وفاز في الإياب 3-0، ليخطف بطاقة التأهل، بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وبعد نحو 13 شهراً، عانى برشلونة صدمة أخرى. فبعد فوز ساحق على أرضه بنتيجة 3-0 على ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز ليفربول (4-0) في أنفيلد، بفضل ريمونتادا أوريجي الشهيرة، ليخطف الريدز بطاقة التأهل للنهائي، وبشكل عام، انتهت 7.8% فقط من مباريات دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز فريق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف أو أكثر بفوز الفريق الآخر.