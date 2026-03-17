تشيلسي يصارع المستحيل أمام حامل لقب «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه تشيلسي تحدياً صعباً للحفاظ على آماله في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه باريس سان جيرمان، في مباراة الإياب من دور الـ16، على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الثلاثاء، وانقلبت مباراة الذهاب المتقاربة في باريس بسبب خطأ من فيليب يورجنسن في الدقيقة 74، حيث استغل فيتينيا الفرصة، قبل أن يعاقب خفيتشا كفاراتسخيليا الضيوف المحبطين ويضمن لهم فوزاً مريحاً بنتيجة 5-2.

ويُعدّ تشيلسي المرشح الأوفر حظاً للفوز في مباراة الإياب، بنسبة 45%، بحسب شبكة «أوبتا». في المقابل، تبلغ نسبة باريس سان جيرمان الفوز 33.2%، فيما تبلغ نسبة التعادل 21.8%، وفي المقابل، تبلغ فرصة تشيلسي في التأهل إلى ربع النهائي 5.9%، مقابل 94.1% لباريس سان جيرمان.

ولم يحقق تشيلسي الفوز على باريس سان جيرمان في آخر 5 مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في اثنتين وخسر 3. وهذه أطول سلسلة مباريات دون فوز له أمام فريق واحد في البطولة، بعد أن خاض 5 مباريات متتالية دون انتصار أمام بايرن ميونيخ من أبريل 2005 حتى سبتمبر 2025.

وعزّز فوز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب سجّله المميز مؤخراً أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة من آخر 5 مواجهات. وسيمنحه الفوز على ملعب ستامفورد بريدج سلسلة من 6 مباريات دون هزيمة للمرة الأولى.

ويسعى فريق لويس إنريكي أيضاً للتأهل من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا أمام فرق إنجليزية للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن تجاوز سابقاً ليفربول وأستون فيلا وأرسنال، وقبل موسم 2024-2025، لم يتأهل إلا من مباراتين فقط من أصل 6 مباريات في الأدوار الإقصائية ضد فرق إنجليزية في البطولة.

ولم يعتدْ تشيلسي على مثل هذه الهزائم الثقيلة في القارة، لا سيما أمام الفريق الذي هزمه في نهائي كأس العالم للأندية قبل أقل من عام، ومع ذلك، فإن الأهداف الخمسة التي استقبلها في مباراة الذهاب كانت أقل بهدفين فقط، من أكبر عدد من الأهداف التي استقبلها في مباراة إقصائية من مباراتين في دوري أبطال أوروبا (7 أهداف أمام بايرن ميونيخ في دور الـ16 من موسم 2019-2020).

ولم يحقق فريق البلوز أي فوز على أرضه في أي مسابقة منذ 31 يناير، ما يجعل من غير المرجّح أن يصبح أول فريق يُقصي حامل اللقب في الأدوار الإقصائية، بعد خسارة مباراة الذهاب بـ3 أهداف منذ أن فاجأ ديبورتيفو لا كورونيا فريق ميلان، في ربع نهائي موسم 2003-2004، وإذا كان هناك مَنْ يعرف شيئاً عن العودة المذهلة في دوري أبطال أوروبا، فهو مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي.

وقاد الإسباني برشلونة إلى فوز تاريخي بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على حساب الفريق الباريسي في دور الـ16 من موسم 2016-2017، بعد خسارته في مباراة الذهاب 4-0، وهي النتيجة التي سُجِّلت في التاريخ باسم «الريمونتادا»، وهذه المرة، سيبذل لويس إنريكي قصارى جهده للحفاظ على التقدم، وهو ما برع فيه في باريس، حيث قاد الفريق للفوز في 66.7% من مباريات خروج المغلوب (12 من 18) التي أشرف عليها.

ومع تقدُّم باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب، يتعين على تشيلسي تقديم أداء استثنائي لتجنُّب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.