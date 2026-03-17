على مدار 6 مواجهات.. «لعنة» الهدف الأول تطارد الريال والسيتي

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبحت المنافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي من أبرز المنافسات الكلاسيكية في كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة، ففي السنوات الأخيرة، تقابل الفريقان بانتظام في أهم بطولة قارية، ومنذ عام 2020، التقى الفريقان في 5 جولات إقصائية، إضافة إلى مباراة واحدة في مرحلة الدوري هذا الموسم، التي فاز بها الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، بملعب سانتياغو برنابيو.

ويشهد هذا الموسم المواجهة الإقصائية السادسة بين الفريقين، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي حسم ريال مدريد فصلها الأول بثلاثية دون رد، على سانتياغو برنابيو، في انتظار حسم فصلها الثاني، مساء الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، وتشترك الجولات الإقصائية في مصادفة غريبة، الفريق الذي يسجّل أولاً يخسر. وقد تكرر هذا الأمر في آخر 5 جولات إقصائية بين الفريقين، إضافة إلى مباراة مرحلة الدوري الأخيرة.

وبدأت أولى فصول هذه المنافسة الحديثة على ملعب سانتياجو برنابيو في موسم 2019/20، تقدم ريال مدريد في الدقيقة 60، إلا أن الفريق الإنجليزي عاد بقوة وأنهى المباراة 2-1. وفي مباراة الإياب، كرر السيتي نفس النتيجة (2-1)، حيث كان ريال مدريد قد سجّل الهدف الأول في المباراة، لكنه خسر في النهاية.

على ملعب الاتحاد في موسم 2021/22، تقدم أصحاب الأرض مبكراً، وانتهت المباراة لصالحهم بنتيجة 4-3. وبمباراة الإياب في سانتياغو برنابيو، فاز المرينجي 3-1، وتأهل إلى النهائي، الذي فاز به فريق كارلو أنشيلوتي لاحقاً على حساب ليفربول. هذه المرة، سجّل مان سيتي أولاً، لكنّه خرج من البطولة.

في مباراة الذهاب بالعاصمة الإسبانية، خلال موسم 2022/23، افتتح أصحاب الأرض، لكن السيتي استطاع العودة لتنتهي المباراة (1-1). وفي الإياب فاز السيتي برباعية دون رد. رغم تسجيل ريال مدريد أولاً، ودّع البطولة في نهاية المطاف، ثم تُوِّج الفريق الإنجليزي باللقب على حساب إنتر ميلان.

وبدأت المواجهة الرابعة في موسم 2023/24 بداية مثيرة، حيث افتتح السيتي التسجيل، ثم تقدم ريال مدريد 2-1، ثم استعاد السيتي التقدم، قبل أن يتعادل المرينجي، لتنتهي المباراة 3-3. وعلى ملعب الاتحاد، انتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1، وحُسمت النتيجة بركلات الترجيح، حيث فاز ريال مدريد وتأهل إلى الدور التالي. مرة أخرى، خسر الفريق الذي سجّل أولاً، السيتي.

كما شهدت مباراة الفريقين في موسم موسم 2024/ 25 أول مواجهة بين إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، كلاعبين في صفوف مانشستر سيتي وريال مدريد. في ملعب الاتحاد، بدأت المباراة بثنائية من المهاجم النرويجي، لكن ريال مدريد رد بـ 3 أهداف من، مبابي، وإبراهيم دياز، وجود بيلينجهام. وانتهت مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بفوز ريال مدريد 3-1، بفضل ثلاثية من الفرنسي. ومرة أخرى، خرج الفريق الذي افتتح التسجيل.

وكانت مباراة 2025/ 26 ضمن دور المجموعات، حيث تقدم ريال مدريد بهدف من رودريجو، لكن السيتي عاد بهدف من نيكو أورايلي، ثم أضاف هالاند هدفاً آخر من ركلة جزاء. وتكرَّر السيناريو نفسه، الفريق الذي سجّل أولاً خسر في النهاية، باستثناء مباراة الذهاب التي انتهت بتفوّق الفريق الملكي هذا الموسم، تكرر النمط نفسه في آخر 6 مواجهات بين ريال مدريد ومان سيتي، الفريق الذي يسجل الهدف الأول يخسر المباراة. تقدم ريال مدريد 3 مرات، وكذلك مانشستر سيتي 3 مرات.