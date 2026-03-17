الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بالفوز الـ14 على التوالي.. يد الشارقة تغازل الدوري رقم 20

17 مارس 2026 14:47

علي معالي (أبوظبي)
واصل فريق الشارقة لكرة اليد للرجال انتصاراته في الدوري، ليحقّق فوزه الرابع عشر على التوالي مع فوزه مليحة بنتيجة 41-24، في المباراة التي جرت على صالة نادي الذيد، ضمن مواجهات الجولة 17 من مسابقة الدوري، والتي تُقام بنظام الدوري من 3 أدوار، حيث تُلعب مباريات الدور الثالث على ملاعب محايدة.
ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى النقطة (42) قبل 4 مباريات من النهاية أمام الوصل وشباب الأهلي ودبا الحصن والنصر.
ويسعى الشارقة الذي يحمل الرقم القياسي برصيد 19 لقباً، إلى حصد الدرع العاشر على التوالي والـ20 في تاريخ النادي، ليدعم حصيلته من الألقاب هذا الموسم حتى الآن، بعد فوزه بكأس الوطن، المؤجلة من الموسم الماضي، وكأس السوبر الإماراتي (السوبر الذهبي)، ولقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد المرتبط لكرة اليد، والتي سيتم تسليمها للشارقة في ختام البطولة الثلاثاء المقبل 24 مارس الجاري، عقب مباراة الشارقة ودبا الحصن المؤجلة من الجولة الرابعة.
ويتصدر فريق الشارقة القمة برصيد 42 نقطة، يليه شباب الأهلي 27 نقطة، والنصر 18 نقطة، والذيد 18 نقطة، ومليحة 13 نقطة، ودبا الحصن 11 نقطة، ثم الوصل في المركز السابع برصيد 3 نقاط. 

