الثلاثاء 17 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإحباط يضرب نيمار بعد تجاهله في «قائمة السامبا»

17 مارس 2026 14:57

ريو دي جانيرو(د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المهاجم نيمار، أعرب عن حزنه لعدم استدعاؤه من قبل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، لخوض مباراتين وديتين في وقت لاحق من هذا الشهر استعداداً للمشاركة في كأس العالم.
ونقلت تصريحات لنيمار "34 عاماً" قال فيها :" لا يمكنك تجاهل ذلك ببساطة. بالطبع أنا غاضب وحزين لعدم استدعائي ". وأضاف :"لكن التركيز يبقى على كل يوم، كل حصة تدريبية، مباراة بمباراة، سنحقق هدفنا. مازال يتبقى استدعاء واحد، والحلم مازال قائماً". ولم يقم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي "السامبا"، باستدعاء أغلى لاعب في العالم في قائمة الفريق التي ستحوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة أمام فرنسا، وصيفة بطل العالم، وكرواتيا يومي 26 و31 مارس.
المباراتان هما الاختباران الأخيران للبرازيل قبل الإعلان عن قائمة كأس العالم. وقال أنشيلوتي :" نيمار يمكنه الذهاب لكأس العالم، إذا كان جاهزاً بنسبة 100 %. لم أقم باستدعائه لأنه ليس في كامل جاهزيته. ونحن بحاجة للاعبين في أفضل مستوياتهم. يجب على نيمار أن يواصل العمل، واللعب وإظهار جودته وحالته البدنية الجيدة".
وكان آخر ظهور لنيمار مع المنتخب البرازيلي، أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب بطولة العالم، قبل عامين ونصف العام. في أكتوبر 2023، تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي في ركلته خلال المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي صفر / 2 أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.
ومنذ ذلك الوقت، لم يستعد نيمار، الذي لعب 128 مباراة دولية، مستواه. وسمح له فريق الهلال السعودي بالرحيل بشكل مجاني لناديه القديم سانتوس في يناير 2025.
يذكر أنه في 2017، دفع باريس سان جيرمان مقابل مادي بلغ 222 يورو (255 مليون دولار) لبرشلونة، ليتعاقد معه ليصبح أغلى لاعب في العالم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©